Høyre-topp om hasteutbetaling fra Nav: – Reinspikka populisme

Høyres arbeidspolitiske talsperson, Heidi Nordby Lunde, er svært kritisk til signalene fra opposisjonen.

– Reinspikka populisme, sier Nordby Lunde til TV 2.

Rødt har fremmet et forslag om at alle permitterte som ikke har fått utbetalt lønnskompensasjon i løpet av første halvdel av juni, får et umiddelbart forskudd på 20.000. Sp har varslet at de er positive, Ap er positive for en løsning - og har pekt på LOs forslag at NAV umiddelbart utbetaler dobbelt forskudd på dagpenger og avregner dette i etterkant.

– Nav er i ferd med å komme seg à jour nå, kompensasjonsordningen var klar 9. juni og de jobber på spreng. Å komme nå å be om en endret ordning vil forsinke Nav i arbeidet, sier Høyres arbeidspolitiske talsperson.

Nav: 12 av 12 endringer på plass

Nav kom i dag med ferske tall som viser 360.000 personer har mottatt dagpenger, forskudd på dagpenger eller lønnskompensasjon.

REKORD-TEMPO: Sigrun Vågeng sier Nav utbetaler penger i et tempo de aldri har gjort tidligere. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– NAV utbetaler penger i et tempo vi aldri har gjort før, og antall vedtak innen dagpenger forrige uke var det høyeste noensinne. Vi har fått på plass 12 av 12 endringer Stortinget har bedt oss om i forbindelse med koronakrisen. Blant annet ble forskuddsordningen for dagpenger klar før påske, slik at arbeidssøkere ikke trenger å stå uten penger i påvente av saksbehandlingen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

– La Nav jobbe

Av alle søknader som har kommet inn fra koronakrisen startet og til og med forrige uke, er det anslagsvis 197.000 personer som venter på å få sin dagpengesøknad behandlet.

– Det er ikke flere ressurser å sette av i Nav og det nytter å ikke bare ansette flere nå, fordi da trenger de opplæring. La Nav nå jobbe det de kan. De sier selv at de begynner å få kontroll, sier Nordby Lunde.

Hun understreker at hun forstår at folk er fortvilte, og at opposisjonens forslag er velmenende.

– Men opposisjonen fikk muntlige og skriftlige advarsler fra statsråden om at alle de nye ordningene ville føre til måneder med forsinkelser. Nå er det i ferd med å løses og da kan ikke Stortinget gå inn og forsinke arbeidet ytterligere, sier Nordby Lunde.

– Rødt hevder at det ikke vil være til merarbeid?

– Nav har ikke stående ferdig en server med Rødts politikk på. Det er klart dette vil sørge for merarbeid for Nav. Jeg skjønner at folk er frustrerte og forbanna, og at det er velmenende fra opposisjonen, men vi har på grunn av forsinkelsene hatt en forskuddsordning for mars, april og mai. Mange av de som ikke har fått dagpengene har latt være å søke på forskuddsordningen, sier Nordby Lunde.

Arbeiderpartiet har til TV 2 mandag varslet at de er åpne for løsninger. Nordby Lunde sier det er populisme.

– Arbeiderpartiet har tidligere vært ansvarlige og burde forstå hvor krevende det er for Nav. De fikk beskjed om at endringene i systemet i mars ville bety store forsinkelser. Nå henger de seg på Rødt sin populisme, sier hun.