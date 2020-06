Skandalen ryster Sverige: Keeper avslører dommerens rasistiske kommentar

Östersunds Aly Keita valgte å holde den rasistiske kommentaren fra dommeren for seg selv, men mandag tok han bladet fra munnen.



Det kom frem da Aly Keita (33) gjestet klubbens egen podkast. Sisteskansen fikk spørsmål om han hadde opplevd rasisme og trakk frem flere episoder, men en episode fikk ekstra oppmerksomhet.

– En dommer sa til meg forrige sesong at jeg skulle slutte å prate og gå tilbake til målet, slik at supporterne kunne kaste bananer på meg, sier Keita i podkasten, som er gjengitt av Exressen.

33-åringen er født i Sverige og har bodd der hele livet, men har røtter fra Guinea.

– Han sa unnskyld etterpå og fortalte at det ikke var ment slikt. Jeg svarte dommeren at det var veldig rasistisk sagt og at det er ikke er noe jeg tillater. Jeg tenkte det var helt sykt at en dommer sa noe slikt. Det tok litt tid før jeg forstod hva han sa, men senere ble jeg veldig sint, sier Keita.

Beklaget

Sisteskansen utdyper til avisen og sier at dommeren tok ham inn i dommergarderoben etter kampen hvor han beklaget og ga spilleren en klem. Noe Keita syntes var bra gjort, men:

– Jeg vil ikke at noen andre mørkhudede skal få oppleve det jeg opplevde. Ingen skal behøve å oppleve noe slikt, hverken på eller av banen, sier Keita til avisen.

Det var i kampen mot GIF Sundsvall at hendelsen fant sted og dommeren var Martin Strömbergsson. Expressen har snakket med dommeren som angrer og mener det hele var en spøk som ble tolket feil.

– Jeg kjente med engang jeg sa det at det ble feil. Den strofen er en gammel Gävleborg-spøk som man bruker mot keepere. Det har ingenting med at han er mørkhudet, sier dommeren.

Strömbergsson skal ha beklaget seg overfor Keita under og etter kampen. Han skal også ha tatt kontakt med keeperen etter mandagens podkast. Overfor Expressen understreker han at han legger seg helt flat.

– Jeg var helt knekt etter at jeg sa det. Det ble helt feil. Det har vært viktig for meg å si unnskyld. Jeg er utrolig lei meg, det ble helt feil, sier dommeren til avisen.

Kommentaren kom overraskende på klubben

SVENSK: Aly Keita er født i Sverige og har bodd er hele livet sitt, til tross for at han har seks landskamper for Guinea som han har røtter fra. Foto: Johan Axelsson / BILDBYRÅN

Östersunds pressesjef Niclas Lidström sier til Expressen at innrømmelsen til keeperen kom overraskende på dem, ettersom han aldri før hadde sagt det.

– Det er forferdelig og skal naturligvis ikke skje. Jeg har pratet litt med Aly og vi støtter ham selvsagt helt.

Pressesjefen forteller videre at det er helt uakseptabelt og at klubben vil legge frem for spillerne at det er viktig at dem tar det opp med klubben om noe lignende skal skje igjen.

Strömbergsson skulle etter planen dømt Östersunds møte med Sirius torsdag, men mandag sier dommersjef Stefan Johannesson at han ikke kommer til å gjøre dette, etter at hendelsen ble kjent.

Dommersjefen sier videre at det nå trolig vil bli gjort en internutredning.

Strömbergsson har dømt i Allsvenskan siden 2009 og har flere internasjonale oppdrag bak seg.