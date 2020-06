Nav har utbetalt 13,4 milliarder siden starten av koronakrisen

Utbetalingene av 13,4 milliarder kroner til arbeidssøkere består av 3,8 milliarder kroner i forskudd på dagpenger, 6,8 milliarder kroner i dagpenger og 2,9 milliarder kroner i lønnskompensasjon til permitterte, skriver Nav i en pressemelding.

– Nav utbetaler penger i et tempo vi aldri har gjort før, og antall vedtak innen dagpenger forrige uke var det høyeste noensinne. Vi har fått på plass tolv av tolv endringer Stortinget har bedt oss om i forbindelse med koronakrisen. Blant annet ble forskuddsordningen for dagpenger klar før påske, slik at arbeidssøkere ikke trenger å stå uten penger i påvente av saksbehandlingen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Lønnskompensasjonsordningen ble lansert 9. juni og skal gi permitterte full lønn de første 20 dagene.

Nav har mottatt 465.000 dagpengesøknader siden koronakrisen startet og har totalt behandlet rundt 230.000 slike søknader. Forrige uke alene ble det fattet 25.900 vedtak. De siste åtte ukene har Nav saksbehandlet flere dagpengesøknader enn i hele 2019.

Fremdeles er det rundt 197.000 personer som venter på å få sin dagpengesøknad behandlet.