Da Rakel (45) fikk brystkreft, gjorde venninnen Charlotte (36) noe helt spesielt

I november i fjor fikk Rakel Sivertsen påvist brystkreft med spredning til lymfene.

– Jeg husker veldig godt da rakel ringte meg. Hun hadde vært på sykehuset og hun sa at det var ikke helt bra med den puppen likevel. For egentlig var det gode nyheter, men så fikk hun en kontrabeskjed. Jeg sa at vi måtte ta en lunsj å snakke om det. Jeg satt alene i bilen i ti minutter før jeg møtte Rakel, sier bestevenninnen Charlotte Kjevik Audestad til God morgen Norge.

Charlotte visste at dette var alvorlig. Hun forteller at hun var redd og følte hele situasjonen bar preg av sorg. Det var helt til hun møtte Rakel.

– Hun var blidere enn jeg noen gang ha sett henne. Vi har alltid vært veldig åpne med hverandre og støtta hverandre på sånne ting som plutselig ikke betydde noen ting. Men jeg tror vi aldri har flirt så mye som under den lunsjen, det var galgenhumor med engang.

– Vi satt på kafeen og flira oss inn i diagnosen, legger Rakel til.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Hadde bestemt seg

Rakel og Charlotte har vært venner i seks år. Etter at Charlotte én dag tok kontakt og spurte om de skulle ta en kaffe, har de vært uadskillelige og har nærmest daglig kontakt.

Det ikke Charlotte visste før lunsjen, var at Rakel umiddelbart hadde bestemt seg for hvordan hun skulle håndtere kreften og beskjeden hun nettopp hadde fått.

BRUKER HUMOR: Rakel Sivertsen har i flere år stått på revyscenen. Humoren har hun tatt med inn på sykehuset. Foto: Privat

– Jeg bestemte meg for at akkurat det med kreftdiagnosen, sykdommen, behandling og alt det der, det rår ikke jeg over. Jeg kan ikke kontrollere det, jeg har ikke noe kompetanse på det, så jeg overlater alt til legene. Sykehuset får ta den biten. Jeg gjorde arbeidsfordelingen slik at sykehuset fikk ta seg av sykdommen også fikk jeg ta ansvar for resten; nemlig hvordan jeg skal ha det oppi det her, sier hun til God morgen Norge.

– Kan man bare bestemme seg for det?

– Ja, jeg tror det. Det er et valg og jeg har vært trofast mot det valget hele veien, uansett hva som har skjedd utover i løypa. Det har hjulpet meg veldig å fordele arbeidet på den måten, påpeker hun.

Byttet ut parykk med krone

Siden har Rakel og venninnen brukt humor for å komme seg gjennom de tøffe tidene.

Da Rakel etter hvert startet på cellegift, visste hun at hun kom til å miste håret. Charlotte ville gjerne bidra til at venninnen skulle føle seg bedre, og spurte om hun kunne tenke seg en parykk. Da svarte Rakel at hun ønsket seg en prinsessekrone i stedet.

FØRSTE CELLEGIFT: Under Rakel sin aller første cellegift i januar, sørget Charlotte for at venninnen fikk ha på en strikket krone for anledningen. Foto: Privat

– Da fikk jeg en venninne av mamma, som er utrolig dyktig til å strikke, til å lage en. På én dag strikket hun en fantastisk fin prinsessekrone som Rakel fikk på sykehuset første gangen hun tok cellegift, forteller Charlotte.

– Første gang jeg tok cellegift, kalte vi det for «celle-gifting». Charlotte var forlover i trivelige lokaler på St. Olavs hospital og jeg hadde på den utrolig flotte krona, sier Rakel lattermildt.

Skrev sang til venninnen

Men Charlotte stoppet ikke her. Charlotte jobber som musiker og har gitt ut en rekke album.

Bestevenninnes store pågangsmot inspirerte henne til å oversette sangen «Hospital Shirt», som har fått navnet «Sykehusskjort». Musikkvideoen og sangen har blitt sett og hørt av flere hundre tusen nordmenn.

Se sangen her!

– Det var veldig sterkt og veldig godt. Det var en gave som overgikk mye, og det sier noe om vennskapet vårt og hvor mye vi betyr for hverandre. Den kjærligheten og støtten fra Charlotte har vært der hele tiden, men det å få den sangen, det var veldig stort og rørende.

Charlotte tror at årsaken til at så mange har sett og reagert på videoen og teksten, er fordi at kreft berører svært mange.

– Alle har et forhold til kreft i en eller annen form. Enten om det er som pårørende, at man har det eller er redd for å få det. Det er utrolig mange som får den diagnosen. Det var veldig viktig for meg, da jeg lagde videoen, at budskapet skulle være at kreft trenger ikke bare å være trist og at det finnes så mye håp.

Sterkere sammen

De to venninnene forteller at vennskapet er like sterkt nå, som før Rakel ble kreftsyk. Likevel er det noen forskjeller.

– Det er trist at det må en kreftdiagnose til for å bli oppmerksom på noen som står deg så nærme. Når Rakel har ringt før, så har jeg tenkt jeg ringer henne opp igjen, men plutselig begynte jeg å ta telefonen med en gang. Da var hun på ballen med det samme og sa at jeg ikke trengte å ta telefonen bare fordi hun har kreft, sier Charlotte.

Rakel på sin side er evig takknemlig for at hun har familien og personer som Charlotte rundt seg i denne tøffe tiden.

– Familie er en ting, men jeg kan ikke dele alt med døtrene mine på 9, 13 og 20 år. Venninner og det vennenettverket man har rundt seg i en slik situasjon betyr veldig mye, forteller hun åpenhjertig.