Politiet: Denne samtalen kan løse Madeleine McCann-mysteriet

Påtaleansvarlig Hans Christian Wolters har en teori om at en ansatt på Ocean Club i Praia da Luz har hjulpet gjerningspersonen med å skaffe seg tilgang til McCann-familiens ferieleilighet i Praia da Luz.

Klokken 19.32 den 3. mai 2007 fikk den tyske 43-åringen, som er mistenkt i saken, en oppringning.

Samtalen varte i nøyaktig 30 minutter, og ble avsluttet klokken 20.02.

– Svært interessant

Telefondata viser ifølge Mirror at oppringningen fant sted da den mistenkte tyskeren befant seg i nettopp Praia da Luz i Portugal kort tid før Madeleine McCann ble sett for siste gang.

– Dette er svært interessant for oss. Samtalen til den mistenkte kan ha vært mellom ham og en ansatt som fortalte ham når han burde bryte seg inn i leiligheten til McCann-familien, sier Wolters til nettstedet.

PRESSEKONFERANSE: Påtaleansvarlig Hans Christian Wolters under en pressekonferanse angående Madeleine McCann i tyske Braunschweig 4. juni. Foto: Erol Dogrudogan/AP

Klokka var 21.05 da Madeleines far, Gerry McCann, gikk opp fra en nærliggende restaurant til leiligheten for å se til Madeleine og hennes to søsken.

Da oppdaget han at Madeleine var borte, og det ble slått full alarm i den portugisiske feriebyen.

Frykter samarbeidspartner på hotellet

Det tyske politiet mistenker at en ansatt på hotellet kan ha tipset gjerningsmannen, som sitter fengslet i Tyskland etter å ha voldtatt en 72-åring, om når McCann-foreldrene ikke var på hotellrommet.

Politiet understreker at det ikke finnes noe bevis for at en ansatt visste at Madeleine McCann skulle bli kidnappet.

De sier at de ønsker å komme i kontakt med personen som prate med den mistenkte 43-åringen, slik at det kan hjelpe dem med å forstå hva som skjedde den skjebnesvangre kvelden.

UTSIKT: Madeleine McCann ble kidnappet fra den ytterste ferieleiligheten man ser til venstre. Til høyre ser man restauranten foreldrene hennes spiste på da hun forsvant. Foto: AP

Trenger flere bevis

– Dette er beviset vi ønsker å ha før vi utsteder en arrestordre og avhører ham. Det ville hjulpet oss i saken mot ham, men vi trenger flere bevis, sier Wolters.

De har tidligere uttalt at de etterforsker saken som en drapssak, men Wolters understreker at det ikke finnes noe bevis for at Madeleine McCann er død.

– Det kan være et lite håp, sier han til nettstedet.