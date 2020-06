Mandag ble det klart at Apeks har signert svenske Dennis «dennis» Edman på permanent basis.



Svensken har figurert som reserve siden Haakon «Radifaction» Tholo ble benket tidligere i vår. Da var laget nære med å kvalifisere seg til BLAST Showdown. Da tapte de mot Finske Ence som tok seg hele veien til finaleuken og som spiller mot FaZe og norske «rain» i kveld.



Se Blast Spring finals: FaZe - Ence på TV 2 Zebra og TV 2 Sumo kl 19:00



Den meritterte svensken har tidligere spilt for internasjonale klubber som Fnatic, Ninjas in Pyjamas og LGB.I en pressemelding klubben har sendt ut forteller svensken følgende.

– Jeg valgte Apeks da det finnes mye potensiale i laget. Sultne spillere som fungerer kjempebra sammen og stemningen er gull når man spiller. Jeg har vært med på mange lag i både Counter-Strike og Valorant som har vært interesserte i min signatur. Valget var ganske enkelt da Apeks ikke bare har gode spillere, men også muligheten for meg å snakke svensk som er veldig positivt, sier Edman.



Etter det TV 2 erfarer har Edman signert en kontrakt ut 2020. Svensken kommer heller ikke til å flytte til Oslo, hvor resten av laget spiller sammen i Apeks lokaler.

Enkelt valg

Sportslig leder i Apeks, Anders Kjær forteller Edman har tilført mye bra til laget og at han primært kommer til å ha offensiv rolle, kjent som "entry fragger" i CS-verden, sammen med Sander «Grus» Nordeide Iversen.

– Det er klart at for oss er dette en enorm signering da han er en stor profil å få inn. Dette er en stor dag for norsk Counter-Strike, forteller Kjær.

Det betyr at når høstsesongen i Telialigaen sparkes i gang vil det være en tidligere Pro Leauge og I-Leauge vinner på serveren.

LES OGSÅ: – Merkelig at de er så uvant med kritikk at det blir baluba av en tweet

Daglig leder i Apeks, Denise Anfinnsen tror denne signeringen vil gjøre at laget løfter seg til det neste nivået.

– Det er helt klart at vi vil se en progresjon i resultater, men med ny lagoppstilling så tar det tid å spille seg varme. Det vil være en del stang ut, men forventningen er en oppovergående kurve. Helt konkrete mål holder vi på å sette i disse dager i dialog med laget og trener ettersom de har fått spilt sammen i en måneds tid nå.