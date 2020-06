Dette er tipsene som hjelper deg å sove bedre i sommervarmen

Hver eneste sommer har man netter der man absolutt ikke får sove på grunn av varmen. Her er noen tips og triks til hvordan du kan få en god natt søvn gjennom sommeren.

Værvarselet for den neste uken er til å få vann i munnen av. Det er meldt opp mot 30 grader flere steder i Sør-Norge, og også Nord-Norge får betydelig pent vær.

Ingenting er bedre enn sol og varme, men det kan også være en liten bakside ved det.

For vi har hørt historier om folk som rett og slett ikke klarer å sove ordentlig på grunn av høye temperaturer.

Mange åpner vinduene for å få gjennomtrekk i rommet, mens andre sover enten uten eller delvis med dyne.

Flere faktorer for god søvn

Bjørn Bjorvatn er professor på Universitetet i Bergen og leder for nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer.

Han forteller at man generelt sett sover bedre om sommeren, og at søvnbehovet gjerne er redusert i forhold til vinteren.

– Dagslys er viktig for en god søvn, slik at vinteren er verre for søvnen, generelt sett, sier han.

Han peker på flere problemer man kan møte på. Varmen er én faktor.

– Men det kan også være for mye lys inn på soverommet om kvelden / natta.

Han forteller videre:

– Problemet med varmen er at det kan være vanskelig å sove når temperaturen på soverommet blir for høy, og man begynner for eksempel å svette. Vanligvis sier vi at soverommet bør være avkjølt, gjerne 18-20 grader.

TIPSENE

Bjorvatn har flere nyttige tips til deg som sliter med å sove i varmen. Ett tips er å sørge for utlufting av soverommet.

– Gjennomtrekk er gunstig. Vifte eller eventuelt aircondition funker bra. En kald dusj før sengetid kan kanskje også hjelpe. Hvis det er flere rom i huset/leiligheten, vil det å velge et rom som er mer avkjølt være gunstig, sier han.

Det å stenge for lyset er også en viktig faktor for optimal søvn. Da vil også varmen stenges ute.

– Blendagardiner anbefales, sier Bjorvatn.

– Stryk vann på håndleddet

Også hos barn fungerer det godt å stenges for solsteiken, eller å sove i rom som er kjøligere. Caroline Lorentzen er søvnterapeut, og har jobbet med familier med søvnproblemer i nærmere 20 år.

Det beste rådet hun har er å kjøle ned kroppen.

– Stryk temperert vann rundt håndleddet eller rundt anklene, sier hun.

Grunnen til at det er så effektiv handler om at temperert vann fordamper, som igjen kjøler ned kroppen. Hun viser til kenguruer i Australia, som slikker seg rundt håndleddet for å avkjøle kroppen.

– Dette er et av de beste rådene jeg kan gi, sier Lorentzen til TV 2.

Dropp dyna

TIPS: Søvnterapeut Caroline Lorentzen forteller hva man kan gjøre for å sikre barnas søvn. Foto: Fredrik Asbjørnsen

Ellers peker hun på mye av det samme som Bjorvatn, som å stenge for sol og varme, sove i kjøligere rom.

I tillegg kan det være lurt å droppe dyne, og eventuelt kun ha et laken. Lorentzen sier også at det er viktig å ta av så mye klær som mulig, samtidig som å ha en vifte på rommet.

– Et tips til er å kanskje legge barna litt seinere. Jeg sier ikke at man må gjøre det, men det kan funke godt, sier hun.

Tiltak for god søvn

Thorild Pedersen er stipendiat ved Bergen Stress and Sleep Group på Universitetet i Bergen. I likhet med Lorentzen og Bjorvatn, forklarer hun at det er flere ting som påvirker søvkvaliteten hos et menneske.

Lyset er det første Pedersen trekker frem.



– Det er lange, lyse sommerkvelder, og det blir også lyst lenge før vekkeklokken ringer om morgenen. Lyset sender signaler til hjernen vår om at det er dag, og setter kroppen i aktiverings-modus. Derfor føler vi oss gjerne mer opplagte på denne tiden av året. Det kan være vanskelig å komme seg i seng om kveldene og morgenlyset vekker oss tidlig på morgenkvisten, noe som forkorter nattesøvnen for mange, forklarer hun.



Det er flere ting man kan gjøre for å legge til rette for god søvn, og mange av disse tiltakene er like aktuelle året rundt: