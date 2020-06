tLos Angeles Lakers er blant favorittene til å vinne NBA, når ligaen skal fullføre sesongen i Disney World i august. Likevel har en av stjernespillerne nå sådd tvil rundt om han faktisk kommer til å spille. I en pressemelding sier Dwight Howard at han gjerne vil vinne sitt første NBA-mesterskap, men at basketball ikke bør være en prioritet.

– Basketball, eller underholdning i det hele tatt, er ikke nødvendig akkurat nå, og kommer bare til å være en distraksjon.

– Jeg hadde elsket å vinne mitt aller første NBA-mesterskap. Men å oppleve samholdet blant mitt folk ville vært enda større. Dette er en sjelden mulighet, som vi som samfunn burde utnytte til det fulle. Når har vi noen gang hatt så mye tid til å sette oss ned og være med familiene våre? Det er her samholdet vårt starter. Hjemme. Med familien, sier Howard i en uttalelse til CNN.

En av mange som protesterer

Med uttalelsen slutter Howard seg til en rekke andre amerikanske og europeiske idrettsutøvere som ønsker en slutt på det de mener er systematisk rasisme. De siste ukene har det vært massive opptøyer og demonstrasjoner mot politivold og rasisme. Howard mener problemet strekker seg tilbake til kolonitiden.

– Den europeiske koloniseringen tok historien vår fra oss og vi har enda ikke satt oss ned for å finne ut av ting. Jo færre distraksjoner, jo mer tid kan vi bruke på å gjenoppdage oss selv, sier Howard.

– Ingen basketball før ting er løst, krever 34-åringen.

Det er dermed uklart om Howard kommer til å fullføre sesongen. Howards agent, Charles Briscoe, understreker overfor ESPN at Howards uttalelser ikke handler om sporten i seg selv, men om rasismen i samfunnet.

– Den uttalelsen handler om sosial urettferdighet og rasisme. Likevel snakker alle fortsatt om man bør spille basketball eller ikke. Han sier ikke at man ikke skal spille basketball. Han sier bare at man ikke bør ta oppmerksomheten bort fra det som skjer her i landet, for å snakke om basketball, sier Briscoe.

– Basketball er bare idrett, når alt kommer til alt. Men det som skjer med folk som dør i gatene, det er ekte. Så den uttalelsen har ingenting med sport å gjøre. Den har alt med rasisme og sosial urettferdighet å gjøre, avslutter Howards agent.