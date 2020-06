Tom (62) har planlagt to ferjeturer i juni: – Jeg er en livsnyter

Mandag går de første ferjene med passasjerer fra Norge til Danmark på over tre måneder.

Da setter Color Line kursen for Hirtshals fra Larvik og Kristiansand.

Det er det mange som gleder seg over.

Color Line opplever en enorm økning i antall bestillinger fra nordmenn som ønsker å tilbringe ferien i Danmark.

– Livsnyter

Blant dem som gleder seg, er Tom Thomassen (62) fra Lier utenfor Drammen.

Neste uke drar han til Kiel i Tyskland. Men det tar ikke lang tid før han blir med på et nytt seilas.

– Så fort jeg kommer hjem, går jeg på nettsiden til DFDS og bestiller en tur til København, sier 62-åringen til TV 2.

Flere ganger i året i mange år har tatt båten enten til Danmark eller Kiel. Første gang han gjorde det var for 30 år siden.

Bryllupsreisen tok han også på danskebåten.

– Jeg kaller meg selv for en livsnyter, sier han.

Øl og pølse

Det siste året har pensjonisten tatt båten hver måned enten til Kiel eller København.

– Når jeg går i land i Kiel, må jeg ha en ordentlig tysk bratwurst. Og da blir man tørst, så da må jeg ha «ein gross bier». Og så blir det å rusle om bord etterpå for å ta et boblebad, sier Tom om hvordan han vanligvis gjør det i Kiel.

Men nå blir det annerledes. Tom kommer ikke inn i Tyskland som følge av koronareglene.

Dermed blir det bare til Kiel og tilbake, uten å gå i land.

– Det er mest for turen at jeg reiser, men har alt av fasiliteter om bord. Man må ikke land. Hadde det vært lov å gå i land, hadde jeg ikke gått i land på grunn av koronaviruset, sier han.

Tom sier han gleder seg til å dra på tur igjen, og han sier gjør det for å treffe andre mennesker.

Enorm økning

Det er Color Line som seiler fra Larvik til Hirtshals mandag.

Kommersiell direktør land, Frode Hansen, i Color Line sier pågangen fra nordmenn som ønsker å ta seg en tur sørover, er stor.

– Da beskjeden om at man kunne reise på ferie til Danmark kom, fikk vi en enorm pågang fra nordmenn, sier Hansen til TV 2.

Som følge av koronasituasjonen tas det imot færre passasjerer enn vanlig, litt over halvparten av det som er tillatt til vanlig.

Også den andre veien, altså dansker som vil til Norge, sier han interessen er stor.

– Pågangen er forbausende høy. I forhold til i fjor ser vi en mangedobling i bestillinger fra danskene. Valutasituasjonen gjør det nok gunstig for dem å komme hit, sier Hansen.

Også mellom Oslo og Kiel opplever Color Line bra interesse, sier Hansen.

KONSERNSJEF: Rickhard Tarnblom Foto: Fjord Line

Nordmenn som reiser til Kiel, har ikke karanteneplikt når de kommer hjem fordi de ikke går i land.

– En lysbryter

Også Fjord Line sier at interessen for Danmark er stor. Men det er fra danskene økningen er størst.

– Nordmenns interesse for Danmark er mer enn det var i fjor ut fra våre tall. Når det gjelder pågangen fra Danmark, er det fire til fem ganger flere bestillinger. Det kommer helt klart til å være flere danske turister å se i norske fjorder og fjell i år, sier konsernsjef Rickhard Tarnblom i Fjord Line til TV 2.

I likhet med Color Line opplever Fjord Line at folk begynte å bestille da det ble åpnet for ferier til Danmark 29. mai.

– Det var som å slå på en lysbryter. Det var en heidundrende interesse, sier Tarnholm.

På Fjor Line sine ferjer, som seiler til Hirsthals fra Bergen, Langesund, Stavanger og Kristiansand, er det blant annet innført egne covid-19-vakter som skal påse at passasjerene følger smittevernreglene.

Mange henvendelser

Etter åpningen av Oslo-København og den nye ruten mellom Oslo og Frederikshavn, skriver pressekontakt Gert Jakobsen i DFDS i en epost til TV 2 at de har fått et stort antall henvendelser via sosiale medier, telefon og epost.

Jakobsen sier at de først har vært i stand til å ta imot bestillinger nå nylig, og at de først og fremst har endret eksisterende bestillinger på grunn av den nye seileplanen.

Det ble åpnet for å bestille den nye ruten mellom Oslo og Frederikshavn i helgen. Halvparten av de 650 bestillingene som kom, kom fra Norge. Det er først senere i uken de vil kunne se omfanget av alle bestillingene.