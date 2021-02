– Du vet det ikke før du havner i en ulykke

HAAG/ISTANBUL/OSLO: Falske bildeler er et stort og økende problem, ifølge Europol. Ekspert mener at mange har falske deler i bilen sin uten å vite om det. Følgene kan være katastrofale.

I Haag møter TV 2 Chris Van Steenkiste. Inntil nylig var han sjef for den delen av Europol som jobber med kriminalitet knyttet til piratkopiering.

I følge Van Steenkiste er piratkopierte bildeler er et stort og økende problem.

Van Steenkiste viser oss forskjellige videoklipp fra funn som Europol har gjort. Videoen viser en bremsetest av to bremseskiver, en ekte og en falsk.

– Her ser du forskjellen på ekte og falsk. Noen av dem begynner å brenne.

Et annet bilprodukt som forfalskes er airbags. Dersom disse utløses et tiendels sekund for sent kan det få fatale følger.

HAAG: Chris Van Steenkiste er bekymret for utviklingen. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Mange av de falske bildelene kan resultere i ulykker eller skade. Når deler blir aktivert, eller ikke aktiveres, sier Van Steenkiste.

Videoen viser en test av en falsk airbag og en ekte. Den ekte utløses som den skal, mens den falske utløses ikke bare for sent, det kommer også en eksplosjon av gnister mot bilføreren.



– Hvis du ikke blir skadet av ulykken, så blir du det fra eksplosjonen i ansiktet, sier Van Steenkiste.

Falske bildeler kan enkelt kjøpes på nett. Europol er oppgitt over de som bevisst har slike deler i bilene sine.

– Folk innser ikke at de setter ikke bare sitt eget liv i fare, men også fotgjengere og syklister som skal krysse veien.

Det finnes også eksempler på norske bilverksteder som har kjøpt falske deler og videresolgt dette til sine kunder.

Noen kjøper falske bildeler i store kvanta i Tyrkia, for så å selge det videre i hjemlandet sitt. Vi dro derfor til europas piratvarehovedstad, Istanbul.

Piratjegeren

Her møter vi den tidligere politimannen Cameron Gowlett. Han driver nå selskapet Cerberus IP, som bekjemper merkevarekriminalitet gjennom å jobbe for noen av verdens største merkevarer. Han skal nå ta oss med til en bydel hvor falske bildeler omsettes i stort omfang.

PIRATJEGER: Cameron Gowlett i Istanbul. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Man må være veldig forsiktig i dette området. Det er et kjent område for kriminalitet, sier den erfarne etterforskeren.

Vi er derfor ekstra forsiktige med hvordan vi fremtrer, for å ikke vekke uønsket oppmerksomhet.

– Dette er en viktig beskjeftigelse for disse menneskene, så dersom de opplever at noen forsøker å rokke ved det på noen måte, så kan det være at de forsøker å stoppe dere.

Gate etter gate, med butikker fulle av bildeler til alle biltyper.

Vi ser alle type bildeler fra alle de største bilmerkene, blant annet Ford, VW, BMW, Mercedes og Audi.

Gowlett peker på en kanne med olje i et butikkvindu. Den ser helt lik ut som den biloljen du kjøper på bensinstasjon i Norge. Han kan ikke med sikkerhet si at den er falsk, men forteller at det er populært å produsere falsk olje.

Global handel med piratvarer

Det kommer folk fra hele verden hit for å kjøpe partier av falske bildeler, for så å eksportere til sitt eget land. Men man kan også bestille for eksempel disse felgene på internett og få disse sendt rett hjem i posten.

FELGER: I denne butikken selger de felger fra Kina. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Hvor er disse laget? TV 2 peker på en felg med Mercedes-logoen på.

UTSTLLING: Butikken er full av felger i kjent design fra flere kjente bilmerker. De er trolig forfalsket. Foto: Simen Askjer / TV 2

- Kina, svarer selgeren.

Vi har gått inn i en felgbutikk. Også her ser vi kjente bilmerker sine logoer på felgene og dekkene som står utstilt her.

Disse felgene er betydelig billigere enn de originale.

Cameron Gowlett tror det finnes intetanende bileiere der ute som har falske deler i bilene sine.

– Hvis du er kunde, og kommer til bilverkstedet, så forventer du at delen som skal settes inn i bilen din er originale. Hvis de er falske, så vet man det ikke før du havner i en ulykke og bremseklossene dine ikke virker.

Bidrar til økonomisk svikt

– Konsekvensene av å ha falske deler i bilen din kan være veldig alvorlige,(...) du kan dø.

– Foreksempel er det populært å kopiere airbags. Hvis du havner i en ulykke eller kollisjon, så må du kunne vite at airbagen fungerer.

I Haag minner Europol på hvem man er med på å finansiere, dersom man kjøper falske bildeler.

– Sett bort ifra at disse produktene ikke er trygge og er helseskadelig, så vil jeg gjerne også si at hvis du kjøper disse produktene, så bidrar du til å gjøre organiserte kriminelle rikere. Så på en måte bidrar du til en svakere økonomi.

De landene som sier de ikke har et problem med dette, de må tenke seg om igjen mener det europeiske politiorganet, sier Chris Van Steenkiste.