TV 2-profilen om rasismen: – Det kan sette deg ut, men du kommer alltid tøffere ut på den andre siden

For 36 år siden reiste to norske foreldre fra Hamar til Sri Lanka for å hente hjem sitt etterlengta barn de hadde drømt om så lenge.

Navnet ble Siri Nilminie Avlesen-Østli, og siden har hun vært å se på skjermen i God morgen Norge, TV 2 Sporten og Nyhetskanalen.

Men det å vokse opp som mørkhudet på Hamar på 80-tallet, for så å bli en offentlig person, har ikke vært en dans på roser.

I kjølvannet av politidrapet på afroamerikanske George Floyd, tok hun forrige uke bladet fra munnen og delte åpenhjertig om at også hun har blitt utsatt for rasisme gjennom store deler av barndommen og i sitt voksne liv.

– Jeg var veldig berørt av det som skjedde med George Floyd, også ble det mye snakk om hvor vidt det er rasisme i Norge og hvordan det utarter seg. Så begynte jeg å tenke. Det er utrolig hvor kreativ man blir på vei til jobb klokken 04.00 om morgenen, men da fant jeg ut at dette er noe jeg hadde lyst til å skrive noe om, forteller Siri til God morgen Norge.

Startet tidlig

Siri begynte å notere ned hendelser og kommentarer hun har opplevd. Hun var nysgjerrig på når det hele startet. For å finne ut mer, tok Siri en prat med moren, Gunn Avlesen. Hun kunne fortelle at det startet allerede da Siri var tre måneder gammel.

Siri hadde nettopp kommet til Norge fra Sri Lanka og moren gledet seg til å vise fram den lille jenta til familie og venner.

MOR OG DATTER: Siri Nilminie Avlesen-Østli var kun tre måneder gammel, da Gunn Avlesen og ektemannen hentet henne hjem fra Sri Lanka. Foto: Privat

– Det var sikkert godt ment, men en dame jeg møtte på butikken sa at jeg sikkert ville få min egen baby nå som jeg hadde adoptert. Jeg husker ikke hva jeg svarte, men jeg ble veldig paff og irritert. Jeg ble fornærma, rett og slett, men jeg holdt det inne i meg, sier Gunn til God morgen Norge.

De nybakte foreldrene hadde nettopp vært gjennom en adopsjonsprosess som varte i ett og et halvt år. De var fast bestemt på at denne type kommentarer ikke skulle drepe den store gleden de følte.

– Hun var jo veldig ønska, og like mye verdt som en unge jeg eventuelt hadde født selv, så jeg synes det var veldig rart.

Forberedte barna

Allerede før Siri, og etter hvert det som ble lillebroren til Siri kom til Norge, var foreldrene godt klart over hvilke fordommer deres fremtidige barn kunne møte på. De skjønte fort at det var viktig å forberede dem best mulig. Det resulterte i en prat da Siri var rundt fire-fem år gammel.

SØSKENKJÆRLIGHET: Både Siri og lillebroren er adoptert. Allerede da Siri var fire-fem år gammel forberedte foreldrene henne på hvilke fordommer hun kunne møte på i fremtiden. Foto: Privat

– Jeg husker ikke så mye av det, men jeg vet at de gjorde det og vet hva jeg fikk med meg, for de tingene har vært en verktøykasse jeg har brukt for å beskytte meg selv. De sa at jeg måtte heve meg over kommentarer og at det kommer ofte av uvitenhet og frykt. De sa at det er ikke nødvendigvis slik at de mener noe vondt med det, men det kan hende det gjør noe med deg og da må du bare svare de og gå videre – ikke la det prege deg. Det var veldig godt å ha med seg når kommentarene kom, sier Siri.

– Vi fant ut at vi skulle gi ungene våre en god base med god selvtillit, ha et godt grunnlag og kunne stå imot. Det er det fleste foreldre prøver å gi ungene sine. Og jeg håper at vi kanskje har klart det på en ganske bra måte, legger mamma Gunn til.

Holdt det for seg selv

Også i jobbsammenheng har Siri fått gjennomgå. Da det ble kjent at hun fikk jobb i TV 2, måtte kommentarfeltet stenges som følger av rasistiske kommentarer.

Også da Siri skulle dekke vintersport og langrenn i VM, var det mange sinte seere som raste mot TV 2 og Siri. Flere mente det var uhørt at en mørk kvinne skulle dekke sporten som på mange måter representerer den norske folkesjela. Enkelte utenlandske lot seg heller ikke intervjue av 36-åringen.

IKKE NORSK NOK?: Gjennom sin karrière som journalist har hun flere ganger fått rasistiske kommentar fra seere og lesere. Enkelte mener hun ikke er norsk nok til å dekke langrenn på TV. Foto: Privat

– Det er ikke ålreit. Det sårer der og da, også distanserer jeg meg fra det og stenger det ute. Men det gjør et eller annet med meg – det er helt klart. Samtidig har jeg alltid prøvd å bruke humor og si det til noen kolleger, også ler vi litt av det. Vi sjekker hvem som har skrevet det og finner ut at det er noen holdninger bak her som ikke har noe med meg å gjøre – da blir det ikke så personlig, sier hun og fortsetter:

– Samtidig har det vært ganske mye, så jeg tenkte det var viktig å fortelle de tingene her, for mange små ting jeg har hevet meg over kan også være mange små ting andre har opplevd. Det er viktig å snakke om det.

I kronikken ramser Siri opp en rekke hendelser fra barndommen og i det voksne liv ingen fortjener å høre eller oppleve. Men det er først nå moren til Siri har fått vite hva datteren har vært utsatt for. Siri ønsket ikke å fortelle om disse kommentarene til noen, i frykt for å bli sett på som svak eller som et offer.

– Hvordan var det å lese kommentaren?

– Det var ille. Jeg har spurt hun både sent og tidlig om hun har hørt noe eller opplevd noe, men hun har ikke villet innrømmet det. Men jeg har synes det har vært rart at det ikke har vært noe, så jeg var egentlig ikke overrasket, påpeker Gunn.

– Gjort meg sterkere

Selv om det ikke er noen tvil om at Siri har blitt preget av dette, er hun glad for de opplevelsene hun har hatt.

– Det høres kanskje banalt ut, men det gir meg en slags forståelse og det å kunne tilgi og være litt raus på ting. Og tenke at det er ikke sikkert at det nødvendigvis var vondt ment og prøve å forstå avsender. Jeg har brukt det til noe positivt og det har gjort meg sterkere hver gang. Det kan sette deg ut, men du kommer alltid ut på den andre siden litt tøffere.

Siri og ektemannen Erik Østli Løkken to barn – en gutt og en jente. Siri innrømmer at hun frykter at deres barn kommer til å oppleve det samme som henne, og er forberedt på å måtte ta samme prat foreldrene tok med henne for over 30 år siden. Likevel har hun et håp om at de skal få slippe.

– Det er derfor jeg tar denne kampen nå, slik at det ikke blir noe tema blant de som vokser opp nå og i neste generasjon. Jeg føler at det kan skje noe nå, for det bør virkelig ikke spille noen rolle.

Enorm respons

Etter at Siri delte sin historie, har det ramlet inn meldinger fra kjente og ukjente som roser Siri for sin åpenhet.

– Det er veldig mange fine tilbakemeldinger. I tillegg er det mange adopterte og folk med innvandrerbakgrunn som er veldig takknemlige for den åpenheten. De forteller at dette er identisk deres historie – det er gjengangeren. Jeg har bare ikke turt å åpne den boksen og fortelle det til noen både fordi det er vondt og vanskelig, og fordi du føler du blottlegger deg selv.

– Men var det verdt det?

– Absolutt, jeg er veldig glad for at jeg gjorde det.