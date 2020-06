Forsterker laget med Stian Blipp og Johaugs manager

Mandag formiddag annonserte Nordavind en kapitalutvidelse med Stian Blipp og Jørn Ernst inn på eiersiden. Begge skal fremover ha hver sine aktive roller i selskapet, der førstnevnte vil jobbe tett med merkevarestrategien til Nordavind. Therese Johaug-manager Jørn Ernst bistår på den kommersielle siden av klubben.

Medgrunnlegger og kommersiell leder i Nordavind, Steffen Willumsen er veldig fornøyd med ny-signeringene. Foto: Sindre Stien

Dermed vil landets ledende e-sport- og gaming-organisasjon styrke sitt navn ytterligere i Norge. Klubben har allerede forretningsmann Tor Olav Trøim på eiersiden, og med de to nye investorene på laget kan dette love godt for klubben, og norsk e-sport.

– Vi er veldig fornøyde med å ha sikret oss ekstremt dyktige og aktive investorer i form av Jørn og Stian, som vil utvikle klubben og merkevaren både nasjonalt og internasjonalt. De er begge i toppen av sine fag og besitter komplementær kompetanse som vil komme organisasjonen til stor nytte. Vi ser alle øye-til-øye på hvilken posisjon e-sport og gaming har for den yngre målgruppen i dag, og er etter de siste tids korona-måneder uten tvil om hvor fremtidens sponsor- og underholdningsprodukt ligger, sier Steffen Willumsen, kommersiell leder og medgrunnlegger i Nordavind.

– E-sport er en rakett på verdensbasis

Hele Norges Stian Blipp er et kjent fjes utad for folket, med sin programlederstilling for Senkveld og ellers positive og utadvendte vesen. Nordavind har i lengre tid fulgt med på Blipps brennende interesse og engasjement for gaming gjennom podkasten Nerdelandslaget.

Stian Blipp gleder seg til å ta fatt på oppgaven om å få e-sport opp og frem her til lands. Foto: Sindre Stien

– Dette er jeg enormt forventningsfull til. E-sport er en rakett på verdensbasis, men den har et stykke å gå her til lands. Jeg ønsker å få norsk e-sport på kartet og jeg er ikke i tvil om at Nordavind er gjengen å gjøre det med. De er dedikerte, smarte og lidenskapelige folk som først og fremst har kjærlighet til spillmediet. De er en profesjonell klubb som jeg føler er den beste representanten for sporten i Norge. Jeg gleder meg til å sette i gang, forteller Stian Blipp om hans inntreden i Nordavind.

Til Gamer.no forteller Blipp at hans visjon er at e-sportutøvere blir satt pris på like mye som vanlige sportsutøvere.

– Min visjon for norsk e-sport er at det skal bli behandlet som en sport, og utøverne får respekten som andre får, og mulighetene som andre får. Få frem verdien sosialt sett, og utøvermessig. Annonserører og foreldre kan se på e-sport som en sunn sport å drive med, og ikke bare tro at det er unge jenter og gutter som sitter i kjelleren alene.

Blipp var også veldig tydelig på hvorfor valget landet på akkurat Nordavind.

– Jeg ønsker at Nordavind skal være en ledestjerne når det kommer til norsk e-sport, både når det gjelder verdier, størrelse og resultater. Jeg ønsker å vise interessen og verdien, samt øke bevisstheten.

Radiokjendis Niklas Baarli er allerede involvert i e-sport og har figurert som programleder for Telialigaen, og er nå investor i Apeks. Blipp gleder seg til mange heftige dueller med sin «kjendis-kollega».

– Jeg håper det blir noen dueller. Jeg er brennklar, så det er bare å «bring it on». Man trenger litt «beefing» for å gjøre ting spennende, avslutter Blipp.

– E-sport har stort potensial her til lands

Nordavind har gjennom det siste året jobbet tett med den tidligere reklamemannen og nåværende Therese Johaug-manager, Jørn Ernst, på det kommersielle planet hvor en stor del av dette arbeidet vil bli annonsert i løpet av den kommende tiden. Gjennom Nordavinds kapitalutvidelse ble det derfor en naturlig styrking av det gode samarbeidet mellom partene.

Therese Johaug-manager Jørn Ernst trer inn som ny investor for Nordavind. Foto: Sindre Stien

– Gjennom tett samarbeid med Nordavind det siste året har jeg fått bekreftet hvilket stort potensial e-sport har her til lands, og da var det en naturlig videreførelse av vårt eksisterende samarbeid med å ta eierskap til klubben. Det er også ekstra hyggelig at Stian blir med på reisen videre og jeg ser stort frem til å jobbe med han og resten av klubben i tiden som kommer, sier Jørn Ernst.