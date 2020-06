Ansatterådet i NFF taust om Bjerketvedt: Flere møter denne uka

NTB snakket kort med NFF-toppen mandag morgen. Han går mot en ny hektisk uke der hans rolle i forbundssystemet vil bli diskutert videre.

– Situasjonen er tøff og spesiell å være i med det utgangspunktet som er. Når det reises et spørsmål om tillit, så er det også krevende. Samtidig er jeg ansatt av forbundsstyret og rapporterer til forbundsstyret. Det er der spørsmålet om tillit må reises og vurderes. Det er situasjonen for meg nå, sier Bjerketvedt til NTB.

– Utover det har jeg ikke noe ønske om å spekulere eller kommentere mer.

Etikk

I forrige uke ble det holdt samtaler med ansatterådet og et allmøte i NFF ble gjennomført. Bjerketvedt sa fredag at «diskusjonene kom til å fortsette i dagene som kommer».

– Det kommer ingen uttalelse til mediene fra ansatterådet i denne saken, sier lederen Petter Solland til NTB.

NTB har mandag søkt fotballpresident Terje Svendsen for en kommentar via forbundets kommunikasjonsavdeling, men uten hell.

Torsdag skal NFFs etiske komité møtes. Den ledes av Mina Gerhardsen. På møtet vil Svendsen også delta for å gi en orientering om Bjerketvedt-saken.

Josimar-saken

Bakgrunnen for at Bjerketvedts tillit har blitt et tema i NFF, er en klagesak i Pressens Faglige Utvalg. Fotballforbundet klaget inn fotballmagasinet Josimar for ikke å ha gitt forbundet tilsvarsrett i en sak. Den omhandlet blant annet årsaken til at tidligere kommersiell direktør Erik Loe begynte i en annen stilling i NFF.

I prosessen offentliggjorde Josimar at Bjerketvedt var blant de anonyme kildene i artikkelen. Dette reagerte Bjerketvedt kraftig på og følte seg «blåst som kilde».

– Dette er en sak som går internt i NFF, og det vil bli flere møter og diskusjoner fremover. Jeg opplever at vi har en god og konstruktiv dialog, både med ansatterådet, forbundsstyret og Erik Loe selv. Det vil fortsette i neste uke, sa Bjerketvedt til VG forrige uke.

(©NTB)