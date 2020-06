Deler hjerteskjærende bilde: – Som far, gjør dette vondt

Justin Timberlake (39) lover å bruke mer ressurser på å bekjempe rasisme. Dette skjer etter at han delte et bilde av Rayshard Brooks på Instagram.

12. juni ble 27 år gamle Rayshard Brooks skutt av en politibetjent i Atlanta. Hendelsen har fått mye oppmerksomhet, og mange bruker emneknaggen #blacklivesmatters når de skriver om dødsfallet.

Det gjorde også sangstjernen Justin Timberlake på søndag.

Ønsker å endre systemet

Timberlake postet et bilde av Brooks, der han holdt datteren sin.

– Som far, gjør dette bildet vondt. Rayshard Brooks var far til tre jenter. De var 1, 2 og 8 år. Han burde ikke vært død.

Han skriver videre om andre rasisme-pregede dødsfall som har vært omtalt i pressen den siste tiden, og sier at for mange uskyldige mennesker blir ofre for rasisme, vold og intoleranse.

– Systemet må endres ... Det har gjentatte ganger vist oss at svarte mennesker i Amerika ikke er trygge. Jeg vil følge opp med flere ressurser og måter å hjelpe på.

FAR: Justin Timberlake har tidligere vist frem sønnen Silas Randall i en musikkvideo. Han og kona Jessica Biel fikk sønnen i 2015. Foto: STELLA Pictures/ddp images/Planet Photos

Slik døde Rayshard Brooks

Politiet har fått krass kritikk i ettertid av drapet, som fant sted utenfor en restaurant i Atlanta. Brooks hadde sovnet i bilen sin, som stod midt i drive-throughen. Et kvarter senere kom politipatruljen til stedet.

Politiet vekket ham, og ba ham kjøre ut av køen. Brooks gjorde som politiet sa, og etter at politiet hadde snakket med Brooks i rundt ti minutter, ba de ham om å tre ut av bilen.

Brooks gikk med på å ta en edruelighetstest, og anerkjente at han hadde drukket alkohol.

Brooks spurte politiet om han kunne låse bilen, og under deres oppsyn levere nøkkelen til søsteren som bor i nærheten.

Politibetjenten påførte ham håndjern, men Brooks kjempet imot pågripelsen. Et basketak oppstod og Brooks ble skutt av en strømpistol. Etter noen slag klarte Brooks å få tak i en av strømpistolene og skjøt politimannen med den.

Han løp deretter fra stedet, mens politmannen prøvde å skyte ham på nytt med en strømpistol. Kort tid senere fant politibetjenten tjenestevåpenet sitt.



De to ble stående mot hverandre, og Brooks siktet på ham med strømpistolen. Da brukte politimannen tjenestevåpenet, og skjøt ham tre ganger.

Brooks døde på sykehuset.