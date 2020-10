Her kjøper TV 2 fake Viagra: – Folk aner ikke hvor farlig dette er

Hvert år dør det nå flere mennesker av falske legemidler enn av heroin, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

I en serie saker har TV 2 satt fokus på piratvareindustrien, som av flere er omtalt som verdens største kriminelle virksomhet. I tillegg til varer som vesker, klokker og parfyme, er også legemidler en varegruppe som noen tjener seg rike på å forfalske.

TV 2 har reist til Tyrkia, som er verdens tredje største produsent av piratkopier. Her er det lett å få tak falske medisiner.

Viagra-salg

I en av de mange små bakgatene i storbyen Istanbul, et stykke borte fra turistområdene, blir TV 2s team stoppet av en mann som ønsker å selge noe.

– Viagra, sier mannen spørrende.

Han har en liten forpakning med piller skjult mellom beina.

– Viagra, for sex. Original, sier mannen igjen.

For å ikke tiltrekke oppmerksomhet trekker mannen TV 2s team med bort til et gatehjørne, og vil forhandle om et kjøp.

Utstyrt med skjult kamera filmes situasjonen, mens Viagra-selgeren prøver å forhandle med Cameron Gowlett. Til vanlig driver Gowlett et sikkerhetsselskap hvor han etterforsker og spaner på vegne at merkevareinnehavere. Nå utgir han seg for å være TV 2s tolk.

– Han har original Viagra, påstår han, sier Gowlett.

Det er ulovlig i Tyrkia å selge piratkopierte medisiner. Det er vanlig for disse selgerne å oppbevare så lite som mulig på kroppen, beskriver kilder med kjennskap til markedet til TV 2. Dersom det kommer kunder som ønsker større kvanta, har selgerne steder som fungerer som depot like i nærheten.

For å se om vi kan komme nærmere et slikt depot, spør TV 2 mannen om vi kan kjøpe et større antall varer enn han har på seg.

– Ok. La oss gå, sier mannen.

HANDLEGATE: I en bygning i denne gaten ble TV 2 innelåst for å forhandle om medisiner. Foto: Simen Askjer / TV 2

Innelåst

Selgeren viser vei til en grå murbygning med flere etasjer, og trappene opp til femte etasje.

En annen mann kommer og låser opp en dør, og tar oss med inn. Døren, som ikke har dørhåndtak på innsiden, lukkes. Vi er låst inne.

INNELÅST: Dørhåndtaket manglet, og TV 2s reportasjeteam var dermed innelåst i Istanbul, Tyrkia. Foto: Finn Erik Robstad / TV 2

De to mennene henter pilleeske etter pilleeske fra et skap i en kontorpult.

– Originalt. Alt her er originalt, forsikrer selgeren igjen.

Mennene snakker ikke engelsk i det hele tatt. Cameron Gowlett spør om de har ekte Viagra, og viser samtidig et bilde av pakken på mobilen.

– Han sier han kan gi oss fem pakker for 200 tyrkiske liere, forklarer Gowlett.

Mennene viser frem pakninger av det som tilsynelatende kan se ut som en ekte pakke med Viagra.

På forpakningen er det både datostempling, samt en slags pakningskode som består av små kuler som ligner blindeskrift. I høyre hjørne står det Pfizer, produsenten av Viagra og en av verdens største legemiddelprodusenter.

SER EKTE UT: Pakken med Viagra ser tilsynelatende ekte ut. Foto: Simen Askjer/TV 2

Samtidig begynner de to selgerne å bli utålmodige på en beslutning. TV 2s team betaler rundt 350 norske kroner for fem pakker Viagra, og blir ført ut av bygningen.

– Ser mistenkelige ut

Men kan disse pillene være ekte, eller er de en god piratkopi? TV 2 drar til England, for å få pillene analysert hos Pfizer, som ifølge pakningen har produsert dem.

En drøyt to timers togtur fra London ligger den lille byen Sandwich. Her ligger testlaboratoriet til legemiddelselskapet.

Neville Broad leder et team her. Deres oppgave er å analysere mulige falske medisiner som blir funnet rundt i verden.

– Disse ser mistenkelige ut, sier Broad om Viagraen TV 2 viser ham.

– Vi kan se forskjeller på både farge og i pregingen på tablettene, fortsetter han.

FALSK: Laboratoriesjef Neville Broad i Pfizer viser frem eksempler på falske piller de har funnet. Alle utenom én er falske. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Verste fall dødelig

Pfizer ønsker ikke å fysisk analysere innholdet i tablettene, fordi de anser Viagraen, kjøpt i Istanbul, som bevismateriale i en straffesak.

Likevel konkluderer laboratoriesjef Broad med at Viagraen TV 2 har kjøpt er falsk.

Og det er ikke bare pillene som er forfalsket.

– Alt her er falskt. Det vi har her er forfalsket esker og forfalskede pakninger, som inneholder det vi kaller pilleetterligninger, sier han.

At folk lett kan la seg lure til å tro disse er ekte, er han ikke i tvil om:

– De som forfalsker forsøker alltid å lure den uvitende pasienten. Uten kunnskap så vil du ikke gjenkjenne en pakke som denne som falsk.

– Hva ville skjedd dersom jeg tok noen av disse?

– Det vet jeg ikke. I verste fall ville det resultert i død, i beste fall ville du kanskje følt deg dårlig i et par timer, sier Broad.

MALARIA: Her viser Neville Broad frem falsk og ekte Malaria-medisin ved siden av hverandre. Foto: Simen Askjer / TV 2

Inneholder rottegift

David Shore, som er tidligere politimann, jobber som etterforsker for Pfizer. Han er bekymret for konsekvensene av at falske medisiner er i omløp.

BEKYMRET: Etterforsker i Pfizer, David Shore. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Vi har sett et bredt spekter av innhold i tabletter. Fra giftstoffer, veggmaling, frostveske, og virkestoffet i rottegift, sier Shore, og fortsetter:

– Vi har sett tabletter inneholde ren ecstasy, vi har sett tabletter som er ren amfetamin. Den potensielle skaden for folk som tar disse er forferdelige.

Selv om mange falske medisiner finnes på det illegale markedet, er også apoteker utsatt for dette, forteller Shore.

– Vi har sett 118 av våre produkter blitt forfalsket, og det er bare Pfizer.

– Tror du folk er klar over hvor stort dette problemet er?

– Nei, og det er delvis derfor jeg gir dette intervjuet i dag. Jeg synes det er viktig at vi får denne informasjonen ut.

– La oss være tydelig på dette: Folk kan dø, sier etterforskeren.

Har du tips om falske medisiner? Kontakt TV 2s journalister her.

Du kan også tipse TV 2s journalister krypert via appen Signal (IOS og Android) på telefonnummer +4792039515.