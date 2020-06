Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Jeg driver for meg selv og har en varebil som nå synger på siste verset. Da fikk jeg en ide. Som Porsche-fan og også for profilering kunne det vært perfekt å ha en Cayenne, til dette bruket, da at jeg tar ut baksetet og bruker den som en "varebil".

Jeg tenker en bil til rundt 250.000 kroner, det er snakk om pen og begrenset bruk. Gjør jeg dette, vil jeg da kunne få igjen noen av avgiftene når den blir varebil?

Jeg håper at du kan gi meg et svar på dette!

Benny svarer:

Heisann – det frister med en litt fet varebil skjønner jeg ...

Slik sett er jo ikke Porsche noe dumt valg. Cayenne ble jo heller aldri levert som varebil som ny. Det er det nok flere og sammensatte grunner til.



Det norske avgiftssystemet har som kjent en del ganske spesielle regler. En av dem er at vi får betydelig lavere avgift på mange biler, hvis vi tar ut baksetet og setter inn en skillevegg bak forsetene. Da blir de registrert som varebiler og får grønne skilter.

Man kan ikke uten videre sette inn baksetet igjen i en slike biler. I mange tilfeller vil det utløse en betydelig sum avgifter. Bilen må også vises og ombyggingen (som det da er snakk om), må inn i vognkortet.

At du tar ut baksetet i en personbilregistrert bil, kan jeg ikke tenke meg at noen skal kunne bry seg om. Du kan gjerne ta ut passasjersetet også, om du vil. Men du kan naturligvis ikke ha noen passasjerer i bilen da.

Men avgifts-penger i retur kan du nok bare skyte en lang pil etter. De får du ikke. Så enkelt og så brutalt er det.

Om du tenker å kjøre uten bakseter på permanent basis og også sette opp skillevegg, som absolutt er smart om du skal frakte gods i varerommet, vil jeg også anbefale deg at du kontakter nærmeste trafikkstasjon først. Det er alltid smart å sjekke ut slike ting, framfor å ta sjansen på at det ordner seg i etterkant. Men jeg kan som nevnt ikke se at dette skal kunne lage noen problemer for deg.

Lykke til med "varebil-Porsche"!

Les også: Fikk DAB-radio i bilen – da startet problemene

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene i Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: Fortvilet eier får ikke vasket bilen

Se video: Slik blir du kvitt vond lukt i bilen