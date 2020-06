40 kom på visning og 12 la inn bud: – Svært sjeldent

Da Norge stengte ned på grunn av koronaviruset 12. mars, fikk det store konsekvenser for norsk økonomi.

Boligmarkedet var blant det som ble påvirket, og i april ble det til sammen solgt 7038 boliger i Norge. Det er 10,3 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2019.

19. mars innførte regjeringen et hytteforbud, som gjorde det forbudt å reise til hytta hvis du måtte krysse en kommunegrense for komme deg dit.

Leder for hyttesegmentet i DNB Eiendom, Tone Krange. Foto: DNB Eiendom

– Vi har hatt en helt unik situasjon, der markedet for fritidsboliger var helt nede for telling under første del av koronakrisen. Det ble knapt solgt en hytte i april, og folk vegret seg for å legge ut objekter for salg, sier Tone Krange, som er hyttesjef i DNB Eiendom.

– Selgers marked

Under den verste perioden var det flere som til og med valgte å trekke salgsobjektene sine fra markedet. Men da hytteforbudet ble opphevet en måned senere, og man innså at ferien trolig måtte tilbringes i Norge, ble situasjonen i hyttemarkedet snudd på hodet.

– Nå er det masse folk på visninger og budkriger som gjelder. Det er helt klart selgers marked, sier Krange.

Daglig leder Caroline Skjerden Meyer i Eiendomsmegler 1 Østfold Akershus sier den høye interessen for fritidsboliger med all sannsynlighet skyldes at flere ser verdien av å bli i Norge på grunn av koronaviruset.

– Kanskje ikke bare denne sommeren, men i årene fremover også. Mye tyder på at reisingen utenlands vil avta i årene fremover selv om smitterisikoen vil gå ned, sier Meyer, som ikke er overrasket over pågangen de opplever.

– Man skulle kanskje tro at folk var mer forsiktige med pengebruken i år, men her i Østfold har boligmarkedet gått tilnærmet som normalt. Vi var derfor forberedt på en opptur i hyttemarkedet.

Hytte ved sjøen ettertraktet

Finn Eiendom merket en tydelig nedgang under koronaperioden, men etter at hytteforbudet ble opphevet 20. april, steg aktiviteten til værs. I perioden 1. mai til til 14. juni økte antall annonsepubliseringer med over 12 prosent sett opp mot samme periode i fjor.

– Trafikken inn til annonsene har også hatt en kjempevekst. I samme periode så vi en økning i antall sidevisninger på 48 prosent sammenlignet med i fjor, så det er helt tydelig at svært mange er på «kikkern» etter fritidsbolig nå, sier Jørgen Hellestveit, produktdirektør for Finn Eiendom.

Produktdirektør for Finn Eiendom, Jørgen Hellestveit. Foto: Caroline Roka / FINN

Han mener utviklingen er et naturlig resultat av at de aller fleste skal ha norgesferie i sommer, og kanskje ønsker eller drømmer om å tilbringe den på en hytte.

– Ser man på trafikken inn til fritidsbolig til salgs, er det også veldig tydelig at det fantastiske sommerværet mange av oss opplever har ført til at enda flere drømmer om en fritidsbolig ved sjøen, sier Hellestveit.

Mest populære søkeord på fritidsbolig til salgs hos Finn i løpet av første halvdel av juni:

1. Hankø

2. Bloksberg

3. Hytte

4. Hvaler

5. Kragerø

6. Tjøme

7. Holmsbu

8. Naust

9. Sandefjord

10. Fritidsbolig

Hytte til 12 millioner ble revet bort

Hankø og Hvaler, som begge ligger utenfor Fredrikstad, er blant ordene som er mest søkt på. Det forundrer ikke Meyer i Eiendomsmegler 1 Østfold.

– Det er relativt kort vei fra Oslo, og her er det mange vakre hytteperler. Skjærgården på Hvaler er fantastisk idyllisk. Det yrer av liv på sommeren, og vil man la seg underholde, er det mange muligheter med koselige konserter og aktiviteter, sier Meyer.

Hun ser en tendens hvor de dyrere hyttene for tiden går enda raskere enn de som ligger i en lavere prisklasse.

Nylig solgte Eiendomsmegler 1 en hytte på Hvaler som under normale omstendigheter hadde tatt noe tid å selge. Prisen var 12 millioner kroner, og etter kort tid ble den solgt for 100.000 over prisantydning.

– Folk skal ha hytte ved vannet, og den skal ha god beliggenhet. Prisen blir deretter, sier Meyer.

– Overraskende

Daglig leder Fredrik Mørch Døviken ved DNB Eiendom Slemmestad merker at det er mange flere på hyttevisninger enn tidligere.

– Det kommer mange mennesker, og det er ofte også gode budrunder. Vi ser et voldsomt trykk på hyttene, og jeg har aldri opplevd markedet så sterkt som nå, sier Døviken.

Daglig leder ved DNB Eiendom Slemmestad, Fredrik Mørch Døviken. Foto: DNB Eiendom

Han tror den viktigste årsaken er at det ikke har vært mulig å reise utenlands, men opplever også en annen trend.

– Det er flere som under koronaperioden har oppdaget at de ikke trenger å komme inn på jobb hver dag, men kan jobbe mer hjemmefra. Dermed kjøper de sekundærboliger hvor de planlegger å tilbringe store deler av året, sier Døviken.

Megleren forteller om en hytte på Tofte i Asker kommune de nylig solgte til godt over prisantydning.

– Vi la ut hytta til fire millioner, som er i den øvre prisklassen. Det er ikke så ofte slike hytter selges. Så ble vi nedringt, forteller Døviken.

Hele 40 personer var innom på visning, og 12 personer la inn bud.

– Det er svært sjeldent. Jeg kan ikke huske sist så mange la inn bud på en eiendom, sier Døviken.

– Dette var en hytte på en fantastisk eiendom, som lå strålende til med fjordutsikt og gode solforhold. Den var oppusset fra 2017 og hadde innlagt vann og fiber. Det var mye kvalitet, men det var likevel overraskende at det skulle være så god interesse.