Profilert advokat tiltalt for grov korrupsjon

Saeme, som har hatt mange profilerte straffesaker de siste årene, nekter straffskyld. Også mens han har vært under etterforskning, har advokaten jobbet som forsvarer.

Bakgrunnen for anklagen er at Saeme i 2013 var forsvarer for en mann som var siktet for å ha oppbevart to kilo heroin.

Påtalemyndigheten mener at han inngikk en avtale med klienten sin om at han skulle forsøke å bestikke politiet.

Det er statsadvokat Carl Graff Hartmann som har tatt ut tiltalen mot Saeme.

– Det er alvorlig når en offentlig oppnevnt forsvarer mottar penger fra klienten sin utover det han får fra det offentlige, sier Hartmann til TV 2.

Frustrert over politiet

Hensikten med dette var å få politiet og påtalemyndigheten til å droppe siktelsen mot klienten, ifølge tiltalen, som VG omtalte først.

– Min klient synes dette er en utrolig tiltale. Han er ikke anklaget for noen mulighet for motytelse, som normalt er en forutsetning for at noen reiser korrupsjonsflagget, sier advokatens forsvarer John Christian Elden til TV 2.

– Han har mottatt, oppbevart og viderebetalt 40.000 kroner i klientmidler, og er frustrert over at politiet denne gang velger å tro dulgte anklager fra narkotikasmugleren som de i hans egen rettssak mente løy hevet over enhver rimelig tvil. Advokaten nekter seg skyldig både når det gjelder faktum og juss, sier Elden.

Tiltale: Dro til Tyskland

Avtalen var, ifølge tiltalen, at Saeme skulle motta inntil 20.000 euro, men beløpet skal senere ha blitt redusert til 10.000 euro.

Politiet mener at advokaten dro til Hamburg i Tyskland fra 4. til 6. juli. Der skal han ha mottatt en delbetaling på 5.000 euro.

Han er også tiltalt for ikke å ha tollklarert pengene på vei inn igjen til Norge over grensen fra Svinesund.

Verken klienten eller Saeme skal imidlertid ha lyktes med å bestikke politiet.

Ifølge tiltalen ble pengene aldri bokført i det aktuelle advokatselskapets regnskap.

Saken har vært etterforsket siden februar 2018.

– Etterforskningen har tatt noe tid, fordi det har vært litt vanskelig å få de enkelte bevisene på plass, sier Hartmann til TV 2.

Han ønsker ikke å kommentere bevisene i saken.

ERFAREN: Abdelilah Saeme var forsvarer for en av de tiltalte i ankesaken mot NOKAS-ranerne i 2011. Foto: Trond Sørås / NTB scanpix

Gjennom etterforskningen har advokaten nektet å la seg avhøre av Oslo politidistrikt, fordi han ikke har hatt tillit til at de etterforsker saken på god måte.

– Det er et av de forholdene som har tatt litt tid, men jeg vil ikke kommentere de enkelte etterforskningsskrittene, sier Hartmann.

Suksessrikt firma

I 2001 stiftet han selskapet Advokatfirmaet Saeme AS. Ifølge offentlige regnskapsopplysninger eier Abdelilah Saeme alle aksjene. I 2018 hadde selskapet en omsetning på nær 10 millioner kroner med et driftsresultat på i overkant av tre millioner kroner.

Egenkapitalen i selskapet er på 27. millioner kroner.

Ifølge advokatfirmaets nettsider har de fire ansatte advokater. De markedsfører seg som et av Norges mest brukte advokatfirmaer innenfor strafferettsfeltet.

«Vi bestreber oss for å gjøre vårt ytterste for alle våre klienter, og å kunne tilby advokattjenester på et høyt faglig og etisk nivå hvor klientens beste til en hver tid står i fokus», heter det ifølge nettsiden.

