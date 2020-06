«Slik ender Eliteserien 2020»

Sjekk terminlisten for Eliteserien i altomfotball, eller i vår sportsapp (iPhone eller Android)

Tirsdag 16. juni er det endelig duket for nasjonal åpning av Norges fremste liga - flere måneder etter at årets eliteserie opprinnelig var planlagt å starte opp første helgen i april.

Siden den gang har korona-epidemien sørget for endring i både rekkefølgen på kampene, samt at kun et meget begrenset antall tilskuere vil kunne følge sitt lag fra tribunen.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen legger ikke skjul på at 2020 er et annerledes-år også for tabelltipping.

- Det eneste som også er sikkert i år, er at jeg vil bomme langt mer enn jeg treffer. I en normal sesong har man hatt tre måneder med treninger og treningskamper å følge med på, og da føler man seg ekstremt godt forberedt. Nå er situasjonen annerledes grunnet korona-viruset, og for alle som er involvert i og rundt norsk fotball er det nok rimelig kaotisk før Eliteserien nå skal sparkes i gang, sier Mathisen om det utfordrende utgangspunktet for en kabal som fra før er vanskelig å legge.

Årets eliteserie er planlagt som 30 runder, der sesongavslutningen vil gå så sent som 19. desember. Like fullt - Mathisen tror de "vante" lagene vil kjempe om gullet.

- I toppen skiller Molde og Rosenborg seg ut, og jeg tror de to klubbene vil profitere på at kampprogrammet blir så tøft som det blir. I bunnen er det Start, Mjøndalen og Sandefjord som er ut som de klart svakeste lagene, men alle lag utenom de fem nevnte synes jeg har vært veldig vanskelige å plassere.

Her er Mathisens komplette tabelltips for 2020-sesongen, rangert fra sist til først.

16. plass (nedrykk): Sandefjord

Sandefjord ser ut som det svakeste laget i Eliteserien denne sesongen, og jeg tror de rykker rett ned igjen til Obos-ligaen. Når det er sagt er det ikke sånn at Mjøndalen og Start er veldig mye bedre, men utenom de to lagene sliter jeg veldig med å se hvilke lag Sandefjord skal få bak seg på tabellen.

Det vil være en bra prestasjon av Marti Cifuentes om han klarer å holde plassen med dette mannskapet, og det må jo være et deilig utgangspunkt at ingen har troa på deg. Sandefjord ser tynne ut i alle posisjoner, og skal de plukke nok poeng i 2020, er det et par spillere de er veldig avhengige av.

ENDER SIST: Jesper Mathisen tror Martí Cifuentes og Sandefjord ender helt sist i årets eliteserie. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Enric Valles Prat er viktig på midtbanen, og på sitt beste er det en meget god spiller i Eliteserien. Han passer også ypperlig inn i den fotballen Cifuentes vil at Sandefjord skal spille. ”Rufo” er en annen spanjol som blir ekstremt viktig, for om han klarer å prestere på sitt beste nivå kan han skape mye sjanser og mål offensivt for de blå.

Brice Wembangomo er den siste spilleren jeg vil trekke frem av de som blir veldig viktige for Sandefjord denne sesongen. Han kan variere voldsomt i sine prestasjoner, men toppnivået hans er fantastisk.

Overgangsvinduet er fortsatt åpent, og Sandefjord håper de kan få inn en spiller eller to før vinduet stenger. Klarer de det, kan naturligvis sjansene for å overleve i Eliteserien bedres, men dette kommer uansett til å bli en vanskelig sesong for Sandefjord.

15. plass (nedrykk): Mjøndalen

Mjøndalen reddet plassen i siste runde i 2019 – i det som var en høydramatisk avslutning på sesongen. Fredrik Brustad scoret målet mot Vålerenga som gjorde at Vegard Hansen og co tok de tre poengene de trengte for å være en del av Eliteserien også i 2020. Fotball på sitt aller beste!

Christian Gauseth så ut til å bli spiss denne sesongen, men nå har også Shuaibu Ibrahim blitt hentet inn som et alternativ på topp. Det gjør at Mjøndalen kan velge mellom forskjellige ferdigheter på spissplassen, og så kan Gauseth bidra lenger ned i banen når det er behov for det. Fredrik Brustad og Sondre Liseth er de foretrukne alternativene på kantene. På midtbanen har Mjøndalen sin sterkeste og mest solide lagdel. Lars Olden Larsen, Martin Rønning Ovenstad, Stian Aasmundsen og Tonny Brochmann er alle spillere som holder nivået.

LITT AV EN GJENG: Mjøndalen-trener Vegard Hansen og Christian Gauseth på rød løper under Fotballfesten 2019. De to blir begge sentrale når Mjøndalen jager fornyet kontrakt. Jesper Mathisen tror de rykker rett ned i 2020. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: Fredrik Hagen

I tillegg er både Gauseth og Joackim Olsen Solberg alternativer på midtbanen. De har med andre ord veldig god dekning i denne lagdelen.Markus Nakkim er hentet inn for å bli deres nye sjef i midtforsvaret, og dette Mjøndalen-laget har virkelig savnet en slik type spiller. Sondre Solholm Johansen og Quint Jansen har ikke vært veldig gode sammen, og Nakkim er i så måte en klar forsterkning. Backene har klare mangler i det offensive spillet, og det er en av de viktigste grunnene til at Mjøndalen ofte sliter med å få i gang sitt eget spill.

Mjøndalen, Sandefjord og Start er de tre lagene jeg synes ser klart svakest ut før sesongen sparkes i gang, og jeg er veldig spent på hvordan disse tre lagene takler det tøffe kampprogrammet. Det blir en ny tøff sesong for de brunkledde, men av de lagene jeg tror kommer til å kjempe i bunnen er nok Mjøndalen det laget som best liker å spille kamper med kniven på strupen.

Det kan bli avgjørende også i 2020!

14. plass (kvalifisering): Start

Start varierte i Obos-ligaen sist sesong, og rykket opp via kvalik etter at Martin Ramsland plutselig scoret tre mål på seks minutter mot Lillestrøm på Åråsen. Det var deilig, det... Fra sist sesong har Start mistet sin beste spiller defensivt i Damion Lowe, og de har også mistet sin beste spiller offensivt i Aron Sigurdarson. Start er med andre ord svekket fra 2019, og da endte de på 3.plass i Obos-ligaen.

Vegard Bergan, Joackim Jørgensen og Jesper Daland er alternativene på stopperplass, og ingen av de er i nærheten av toppnivået til Lowe. Når det er sagt har Daland kanskje vært den mest positive Start-spilleren i oppkjøringen, og unggutten bør få muligheten i startelleveren allerede i serieåpningen.Eirik Schulze er hentet inn for å bli sjef på den sentrale midtbanen, og han må virkelig være sjef om den midtbanen skal holde mål i Eliteserien.

Ramsland er den klart beste spissen Start har i stallen sin, men nå er han ute med skade, og derfor ble Steffen Lie Skålevik hentet inn som hans erstatter. Skålevik var fantastisk sist gang han var i Start, men det var i Obos-ligaen. Det går også igjen hos flere spillere i denne Start-stallen. Flere av de har levert solide sesonger i Obos-ligaen, men hvor mange av de har prestert på det øverste nivået i Norge?

Eman Markovic er en av de som nå får muligheten til å vise seg frem i Eliteserien, og han ser ut til å få en nøkkelrolle i dette laget. Start trenger kreative spillere, og unggutten er en av få med evnen til å skape noe på egenhånd. Kevin Kabran er en annen spillere som har slike egenskaper, men til nå har det blitt alt for ustabilt i gult og sort.

MÅ PUTTE FRA START: Starts Steffen Lie Skålevik må finne tilbake til målformen raskt dersom Start skal overleve i Eliteserien. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz

Det kommer til å bli en tøff sesong for Start i 2020, og om jeg skulle vært dønn ærlig rundt tingenes tilstand i den klubben jeg er så glad i, hadde jeg neppe hatt tid eller krefter til å skrive om de andre lagene i dette tabelltipset. Klarer Start å holde plassen må de være godt fornøyd, og det er også det som er målsettingen.

13. plass: AaFK

Aalesund gjorde akkurat som de ville i Obos-ligaen sist sesong, og de ser klart sterkest ut av de lagene som er nyopprykket. Jeg synes allikevel det ser ganske tynt ut i en del posisjoner, og jeg tror Aalesund kommer til å savne Pape Gueyes bidrag på banen – for han hadde den kraften og x-faktoren dette laget trenger. Det offensive spillet kommer til å være veldig avhengig av at Niklas Castro leverer på samme nivå som i fjor, og gjør han det kommer han til å være en av de store profilene i Eliteserien denne sesongen. Jordon Mutch er en annen spiller i Aalesund det er store forventninger til, og Lars Bohinen har vært klar på at han skal få spille seg i form. Kommer han seg i form vil han heve hele Aalesund, og da kan det fort være at jeg har tippet Aalesund alt for langt ned på tabellen.

NØKKELSPILLER: Aalesunds Niklas Castro. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

I midtforsvaret er det viktig at Gretarsson holder seg skadefri, for han er den viktigste av de som skal bidra defensivt. Det var et veldig solid Aalesund som rykket opp. De tapte kun en kamp, slapp kun inn 25 mål, scoret 67 og endte 14 poeng foran neste lag på tabellen som var Sandefjord.

Aalesund er et av de vanskeligste lagene å plassere på mitt tips. Bohinen har noe spennende på gang i Aalesund, og som nyopprykket lag kan de fort bli en positiv overraskelse i årets sesong.

Grunnen til at jeg allikevel tipper de på 13.plass er at jeg tror de får trøbbel når skadene på nøkkelspillere kommer i et veldig tøft kampprogram.

12. plass: Strømsgodset

Strømsgodset og Henrik Pedersen reddet plassen i fjor, og dansken er i ferd med å bli en trener som er meget godt likt i Drammen. Han har enormt med energi og pågangsmot, og det er også slik han vil at Strømsgodset skal spille. De skal stupe i press, de skal angripe og de skal sprinte fra første til siste minutt. Det krever mye av spillerne å spille denne type fotball, og hvordan vil det slå ut i sesong som det vi får i år? Er denne Godset-stallen bred nok til at de kan levere en slik type fotball i kamp etter kamp?

Det tviler jeg på. Defensivt var de veldig svake i fjor, og det vil neppe bli så veldig mye bedre i år. Jakob Glesnes er erstattet av Niklas Gunnarson, og det er i mine øyne en svekkelse.

Strømsgodset hadde trengt en sjef i de bakre rekker når de spiller så offensivt som det de gjør, men jeg sliter med å se hvem den sjefen skal være i 2020. Offensivt ser det mer spennende ut, og jeg tror spillere som Mikkel Maigaard, Moses Mawa og Lars Jørgen Salvesen vil sørge for at Strømsgodset blir et meget underholdende lag å se på det neste halve året. Salvesen tok store steg etter at han ble hentet til Drammen i fjor, og om Strømsgodset klarer å produsere nok sjanser til sin spiss kan Salvesen være med i kampen om å bli toppscorer i Eliteserien.

ATTRAKSJON: Moses Mawa er blant Godsets artister denne sesongen. Foto: Heiko Junge

Han er rett og slett en fantastisk avslutter, og har de siste årene også forbedret det han var svak på.Strømsgodset og Henrik Pedersen kommer til å underholde alle oss som elsker Eliteserien, men jeg tror ikke stallen er god nok til at Strømsgodset kommer veldig høyt på tabellen i 2020, heller...

11. plass: KBK

KBK har de siste sesongene etablert seg på øvre halvdel av Eliteserien, og den jobben Christian Michelsen og co har gjort og gjør i Kristiansund er vanvittig imponerende. Jeg tror dog at det kommer en nedtur i år, for de ser svekket ut sammenlignet med fjoråret.

I forsvaret har de god dekning i alle posisjoner, og det er nok den lagdelen hvor de vil tåle skader og karantener best. Offensivt er de avhengig av at Flamur Kastrati og Amahl Pellegrino leverer bra med målpoeng, for etter at Torgil Gjertsen dro til Polen hviler det mye ansvar på Kastrati og Pellegrino.

EN LURING: Kristiansund (KBK) trener Christian Michelsen har overrasket på løpende bånd i eliteserien. Jesper Mathisen tror på en tyngre sesong i år. Foto: Junge, Heiko

Sean McDermott er annen viktig brikke i årets lag, men han skadet seg mot Lillestrøm i treningskamp og måtte operere. Derfor vil det i sesongstarten være Serigne Mbaye som vokter målet, og han kan levere gode kamper han også, men det er ingen tvil om at han er langt mer ustabil. Det som er et større problem for KBK er at Amidou Diop har reist, for han var blant de beste spillerne i Eliteserien. Kollektivet til KBK har jo vært og vil fortsatt være deres største styrke, men Diop var kanskje den viktigste brikken i dette kollektivet – og da sier det seg selv at det er en spiller som egentlig er umulig å erstatte for en klubb som KBK. Amin Askar er en av de spillerne som er hentet inn før årets sesong, og han tror jeg de kommer til få god bruk for. Han har blitt en rutinert spiller med mye verdifull erfaring, og så kan han brukes i mange forskjellige posisjoner. Olaus Skarsem er også signert i 2020, og han har imponert alle i KBK etter at han tok turen fra Trondheim.

Akkurat nå ser det ut som at han er et av førstevalgene på midtbanen, men der er konkurransen såpass tøff at Michelsen vil rotere – og det blir han nødt til med en slik sesong som vi nå har i vente.

10. plass: Odd

Odd og Dag Eilev Fagermo leverte nok en solid sesong i fjor, og de var kun målforskjellen unna en medalje. I år tror jeg dessverre for alle som er glad i Odd at det blir en tyngre sesong. Grunnene til det er flere. Fredrik Oldrup Jensen spiller for Vålerenga i år, og Dag Eilev Fagermo har også reist til Vålerenga. Det er alt annet enn en enkel oppgave for Jan Frode Nornes å skulle erstatte ham.

SENTRAL BRIKKE: Odds Fredrik Nordkvelle. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: Hagen, Fredrik

Fagermo var til tider knalltøff med spillere og ledere i Skien, og jeg er i tvil om Nornes har denne samme kraften når det virkelig trengs. Torgeir Børven hamret inn 21 mål for Odd sist sesong, og det var nesten halvparten av de målene Odd scoret. Nå kan det se ut som at han er på vei til Rosenborg, og det vil naturligvis være en gigantisk svekkelse for de hvitkledde fra Skien. Det vil være en spiller det er umulig å erstatte, og selv om det ikke skulle bli tur til Trondheim for angriperen tror jeg neppe han scorer like mange mål denne sesongen. Fredrik Nordkvelle blir meget viktig på midtbanen, men hvor mange kamper kommer han til å levere på sitt beste nivå i år? Klarer han å holde seg skadefri? Og hva med en spiller som Fredrik Semb? Han har slitt med å nærme seg sitt beste nivå det siste året.

Selv om Odd har mistet viktige brikker fra sist sesong, er det ikke slik at klubben og deres tankesett blir annerledes i 2020. De vil prøve å gjøre ting slik de alltid har gjort, men jeg tror altså at denne sesongen blir en nedtur – og det gjør jeg av flere grunner.

9. plass: Stabæk

Stabæk er et av lagene det alltid har vært vanskelig å plassere på en tabell, for som oftest skjer det endringer i spillerstallen også etter at serien er sparket i gang.

Nå er det Torgeir Bjarmann som er blitt sportssjef, mens Inge Andre Olsen har reist til Danmark. Så gjenstår det å se om Bjarmann gjør noe med Stabæk-stallen før vinduet stenger i månedsskiftet juni/juli. Markus Sandberg er en veldig god keeper på dette nivået, og han skal ha mye av æren for at det gikk som det gikk med Stabæk i fjor. Andreas Hanche-Olsen og Yaw Amankwah er blant de beste stopperparene i Eliteserien, og de er også mye av forklaringen på hvorfor Stabæk er solide defensivt.

HERJER PÅ TRENING: Tortol Lumanza (t.v.) er del av en av eliteseriens bedre midtbaner denne sesongen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix Foto: Grøtt, Vegard Wivestad

Mats Solheim bringer inn rutine i dette mannskapet, og han kan bli en stor profil både på og utenfor banen denne sesongen. Det var kun Molde som slapp inn færre mål sist sesong, og Jan Jönsson har gjort en imponerende jobb med dette Stabæk-laget. Forsvaret ser med andre ord veldig solid ut, men den midtbanen Stabæk kan stille opp med er nok på et enda høyere nivå. Tortol Lumanza har vært i storform på trening, og sammen med Sandberg, Hanche-Olsen og Amankwah er han en av nøkkelspillerne i dette laget. Emil Bohinen og Luc Kassi er de to andre i denne midtbanetrioen, og om en av de må ut med skade er Hugo Vetlesen klar for å bidra. Det er ikke mange lag i Norge som kan vise til en midtbane som er på det nivået.

Når vi ser på de som skal spille helt fremme for Stabæk ser det dog mye tynnere ut, og det er ingen tvil om at det er Stabæk sin svakeste lagdel. Jeg tror også at Stabæk skal få merke at dette er en annerledes sesong, for de har i utgangspunktet ikke en spillerstall som er bred nok til at de kan rotere alt for mye. I fjor ble det 8.plass på Jönsson og co, og i år tror jeg det blir ett hakk lavere på tabellen.

8. plass: Viking

Jeg trodde Viking skulle få trøbbel i Eliteserien sist sesong, men der tok jeg fryktelig feil. De var det laget, sammen med Bodø/Glimt, som imponerte meg aller mest i 2019. Bjarne Berntsen og co vant cupen, endte på 5.plass i Eliteserien og vekket Stavanger-publikumet til liv igjen. Nå er to av de store profilene reist til utlandet, og hvordan kommer Viking til å klare seg uten Zlatko Tripic og Kristian Thorstvedt?

Jeg tror ikke de klarer å gjenskape den sesongen de leverte i fjor, og jeg tror ikke Yann-Erik de Lanlay og Veton Berisha klarer å få Viking-supporterne til å glemme Tripic og Thorstvedt. Berisha har slitt med å imponere i treningskampene, og både de Lanlay og Berisha har slitt med skadet i vår. Alle de jeg har snakket med i Stavanger og som følger Viking tett er veldig usikre på årets mannskap, og det forstår jeg godt. Elleveren ser solid ut og bredden er faktisk ganske bra, men det er aldri enkelt å følge opp en slik sesong som det de leverte i 2019. Spesielt ikke når to av de viktigste spillerne er forsvunnet, og en spiller som Tripic leverte ikke bare mål og målgivende pasninger, men han var også lederen for dette Viking-laget.

ONE TO WATCH: Sondre Auklend (17) er en mann for fremtiden i oljebyen. Foto: Carina Johansen

Han fikk med seg både lagkamerater og publikum, og den rollen må noen andre ta i år. Som i fjor vil Viking være vanskelige å slå, men de har mistet kreativitet. Sondre Auklend er forresten en spiller å se opp for på sikt, men allerede i år kan han få vist seg frem. Jeg har fulgt han tett i et par aldersbestemte landskamper, og han har både holdningene og ferdighetene som trengs for å bli en meget god spiller. Viking har et veldig solid kollektiv som er ekstremt hardtarbeidende, og jeg tror de vil være et lag som takler årets kampprogram på en bra måte. Jeg synes dog at de ser svekket ut fra i fjor, og at de må et par hakk ned på tabellen.

7. plass: Vålerenga

Jeg har stor tro på at Dag Eilev Fagermo skal få det til i Vålerenga, men hvor gode de blir i 2020 er jeg langt mer usikker på. Det er utfordringer med økonomien, og det har gjort sitt til at bredden i stallen ikke er fantastisk. De har et par spillere som absolutt ikke bør miste for mange kamper om dette skal bli en bra sesong på Intility.

BUTIKKSJEF: Trener Dag Eilev Fagermo har Norges kanskje fremste utfordring i å ta Vålerenga tilbake der de hører hjemme. Det er det flere før ham som har måttet gi opp på veien. Foto: Terje Pedersen

Elleveren synes jeg ser bra ut, og her er det også mange spillere som bør passe ypperlig inn i den måten de vil spille på. Jonathan Tollås Nation er valgt som kaptein, og han blir ekstremt viktig. Uten han ser forsvaret til Vålerenga ganske sårbart ut. På midtbanen har de Herolind Shala, Fredrik Oldrup Jensen og Magnus Lekven som kjenner systemet til Fagermo godt fra før. Shala og Oldrup Jensen tror jeg kommer til å levere på et veldig høyt nivå, og så er jeg mer usikker på Lekven som fort kan miste plassen til enten Felix Horn Myhre eller til Odin Thiago Holm. Jeg har sett Holm herje for Norge i aldersbestemte landskamper, og det er en ingen tvil om at det er en av de mest spennende ungguttene vi har i landet akkurat nå.

Dekningen på kantene ser bra ut, for der har man gode spillere som Aron Dønnum, Deyver Vega og Bård Finne. På topp ser det tynt ut bak Matthias Vilhjalmsson, så det blir viktig for Vålerenga at islendingen holder seg skadefri. Han har kvaliteter som passer ypperlig i 433, og så er han en av de beste i Eliteserien til å gjøre de rundt seg godt.Vålerenga kommer til å variere denne sesongen, og jeg tror Fagermo trenger mer tid før vi får se at Vålerenga er med i kampen om de øverste plasseringene i Eliteserien.

6. plass: Sarpsborg 08

Sarpsborg skuffet voldsomt i 2019, og det var sikkert greit for både Geir Bakke og Sarpsborg at samarbeidet tok slutt. Nå tror jeg Geir Bakke kommer til å heve Lillestrøm, og så tror jeg Sarpsborg hever seg med Mikael Stahre.

I år vil vi få se et Sarpsborg 08 som er mer spillende igjen, og så kommer Stahre til å spille mye 343. Vi har vært vant til å se at Sarpsborg gjør veldig store endringer i stallen sin fra sesong til sesong, men i år har ikke Thomas Berntsen gått helt amok på overgangsmarkedet. Noen spennende spillere er det allikevel kommet inn, og Anton Salétros er den mest spennende. Han kommer ti å være sjefen og dirigenten på midtbanen, og i Sarpsborg er de mektig imponert over det han har vist til nå.

HAR IMPONERT: Anton Salétros blir midtbanemeastro i Sarpsborg denne sommeren. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Mohamed Ofkir er en annen spiller som har sett sprek ut de siste ukene, og så ser Mate Males bedre og bedre ut for hver uke som går. Men selv om jeg er spent på alle de nevnte spillerne er jeg mest spent på om Jørgen Strand Larsen skal få sitt store gjennombrudd. I fjor vinter herjet han, men så ble det ikke det helt store når alvoret startet. Han har alt en stor og sterk spiss skal ha, og 343 bør passe den unge spissen meget godt. Ole Jørgen Halvorsen er en annen spiller som skuffet i fjor, men som har sett meget bra ut i ”oppkjøringen”. Noe av det Sarpsborg 08 håpte på da de byttet trener var at spillergruppa igjen skulle få den energien de trengte til å levere på et høyt nivå, og det er en god del ting som tyder på at Stahre har klart akkurat det.

5. plass: Brann

Jeg er usikker på Brann, men jeg liker signeringene de har gjort før denne sesongen. I fjor virket LAN-prosjektet ganske dødt, og mange trodde i løpet av 2019 at Brann skulle ha en ny sjef på plass i 2020. Slik ble det ikke, men det er ingen tvil om at Lars Arne Nilsen og co har press på seg fra start av denne sesongen.

I likhet med Horneland tror jeg Nilsen ryker hvis sesongstarten er svak. Daniel Pedersen er hentet fra LSK og blir årets kaptein. Det er en trygg og god signering. Vegard Forren har mye å bevise etter alt som har skjedd den siste tiden, og om han finner tilbake til den motivasjonen og det fokuset som trengs har Brann hentet en av de beste midtstopperne vi har i landet – og som i tillegg vil bidra i det offensive spillet med sin fantastiske venstrefot. Ali Ahamada ble i likhet med Forren signert sist uke, og det er nok en signering jeg har stor tro på. Han gjorde sine tabber i Obos-ligaen sist sesong, men jevnt over er han en fantastisk keeper på dette nivået, og det vil ikke være mange keepere i Eliteserien som er på hans nivå denne sesongen.

PRESSET: Jesper Mathisen tror Lars Arne Nilsen lever farlig dersom Brann starter sesongen svakt. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Brann har et lag som på papiret er godt nok til å kjempe om medaljer, men med tanke på hva de viste i fjor tror jeg ikke de vil være med helt der oppe denne sesongen. De er ikke i nærheten av lag som Bodø/Glimt og Molde når det kommer til det kollektive angrepsspillet.

Det blir til tider veldig forutsigbart, og de kommer til å være for avhengig av at spillere som Haugen, Koomson og Bamba drar frem noe helt ekstraordinært for å avgjøre kamper. Spillerstallen ser uansett såpass solid ut at de bør forbedre seg kraftig fra fjorårets 9. plass.

4. plass: Haugesund

19.juli er utestengelsen til Ibrahima Wadji sonet ferdig, og da skal Wadji igjen herje med de fleste stopperne i Eliteserien. Det er den viktigste grunnen til at jeg tror Haugesund kommer til å imponere denne sesongen, og at de forbedrer fjorårets 7. plass.

Fjorårssesongen var absolutt godkjent for Haugesund sin del. Cupfinale, et eventyr i Europa og så en helt grei 7. plass. Hadde de ikke brukt så mye krefter på spill i Europa hadde nok poengfangsten i Eliteserien vært bedre, men akkurat den problematikken slipper de å tenke på i år.Stallen til Haugesund ser solid ut. På keeperplass er de riktignok litt sårbare om Helge Sandvik skulle bli skadet, men utenom det har de bra med dekning.

Backrekken med Alexander Stølås, Ben Karamoko, Benjamin Tiedemann Hansen og Mikkel Desler står ikke tilbake for noen i Eliteserien, og i tillegg til de fire nevne har de flere gode alternativer når skadene og karantenene kommer. Sondre Tronstad er reist og vil bli savnet.

Christian Grindheim har fungert best i ”Tronstad-rollen” nå i det siste, og så gjenstår det å se hvor mange kamper 36-åringen spiller fra start i en sesong med et veldig tøft program.

NØKKELSPILLER: Haugesunds Ibrahima Wadji soner karantene fra start i årets serie, men blir like fullt ekstremt viktig for haugalendingene. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: Terje Bendiksby

Alexander Ammitzbøll og Benjamin Källmann vil gi Haugesund mer bredde og flere valgmuligheter fremover i banen. Källmann var det veldig mange i Stavanger som håpte Viking skulle beholde, men i 2020 er det Haugesund som skal få nyte godt av hans kvaliteter.

Haugesund er også et av lagene som er vanskelige å spå, men jeg synes mannskapet ser veldig solid ut, og med Wadji tilbake vil de plutselig være et helt annet lag offensivt enn det vi så i en god del av kampene i 2019. Jeg tror Haugesund kommer til å være med i kampen om medaljer i 2020.

3. plass: Bodø/Glimt

Det er ekstremt vanskelig å tippe tabellen denne sesongen, for sesongoppkjøringen har vært alt annet enn normal. For Bodø/Glimt sin del så virker det som at de har fått jobbet godt gjennom denne vanskelige perioden, og at det fortsatt er meget god stemning i hele klubben.

De har også vært klare på at de har fått trent godt, men det finnes vel ikke et eneste lag i verden som sier noe annet før sesongen starter. Sesongen i fjor var formidabel, og Kjetil Knutsen ble fullt fortjent kåret til ”Årets trener” i Eliteserien. Hva så med 2020? Håkon Evjen var den viktigste spilleren for Bodø/Glimt i sølvsesongen, og han skal være umulig å erstatte. Evjen var sammen med Eikrem den beste spilleren i Eliteserien 2019. Amour Layouni forlot Bodø/Glimt i september 2019, men hans bidrag frem til da var også meget viktige for Bodø/Glimt og deres suksess.

JUNKER-JOKER: Glimts Kasper Junker skal stilne savnet etter de for forsvant fra Aspmyra. Foto: Berit Roald

Kasper Junker og Sammy Skytte er to av de som skal gjøre savnet av Evjen og Layouni minst mulig, og de to signeringene er faktisk de to dyreste signeringene til Bodø/Glimt noensinne. Victor Boniface fikk vist seg frem litt i fjor, gjør fantastiske ting på trening, men venter fortsatt på sitt store gjennombrudd i Eliteserien. Det tror jeg kommer i år.

Selv om Bodø/Glimt har mistet viktige brikker fra 2019-sesongen ser årets stall meget solid ut, og spillestilen deres er så innarbeidet nå at det vil fortsatt være deres største styrke. Tidligere sesonger har ofte Bodø/Glimt hatt 10-12 gode spillere, og så har det vært ganske mye lavere kvalitet på reservene. Nå ser stallen bred og jevn ut, og det blir naturligvis veldig viktig i en slik sesong vi nå skal i gang med. Molde og Rosenborg ser ut som de to klart mest solide lagene, men bak de to ser det relativt åpent ut. Bodø/Glimt blir mitt valg på 3.plass, og om de klarer det vil det være nok en meget sterk prestasjon av Kjetil Knutsen, Aasmund Bjørkan og resten av Bodø/Glimt.

2. plass: RBK

Rosenborg og Eirik Horneland leverte en utrolig skuffende sesong i 2019. De var favoritter til å vinne Eliteserien i fjor, men de var sjanseløse på gullet etter en katastrofal start på sesongen.

Horneland må levere langt bedre denne sesongen om ikke han skal være ferdig på Lerkendal i løpet av 2020, for i tillegg til at de skuffet i Eliteserien ble de latterliggjort i gruppespillet i Europa League.

Per Ciljan Skjelbred og Kristoffer Zachariassen er to signeringer jeg er sikker på at kommer til å heve Rosenborg, mens jeg er mer skeptisk til om Islamovic er den spissen Rosenborg trenger for å vinne gull igjen. Det ryktes også at en del av de på Lerkendal er skeptiske til akkurat det, og derfor er det jo ikke utenkelig at det kan komme inn noe nytt i Rosenborg-garderoben før overgangsvinduet stenger.

NØKKELMANN: Per Ciljan Skjelbred skadet seg i helgen, men i Trondheim venter folk uansett at en frelser vender hjem. Foto: Odd Andersen

Torgeir Børven kan se ut til å være nære en overgang, og om Mikael Dorsin klarer å lokke han til Trondheim ser de mer solide ut offensivt. Førstevalgene til Rosenborg er på et meget bra nivå, men jeg synes ikke de har den samme bredden i stallen som det Molde har. At Meling er borte er også en klar svekkelse, for han er en av få spillere på Lerkendal som har vært stabil på et høyt nivå de siste sesongene.Det var imponerende å se på RBK i fjor da de kvalifiserte seg inn til gruppespillet i Europa League, men utenom de kampene har Horneland ikke fått til det helt store med sitt RBK. Jeg tviler fortsatt veldig på at han er rett mann på Lerkendal, for har det egentlig blitt så veldig mange steg i riktig retning etter at han overtok?Rosenborg bør klare å nærme seg Molde denne sesongen, men selv med Skjelbred og Zachariassen inn på midtbanen tror jeg de må nøye seg med sølv, og da spørs det om Horneland får lov til å fortsette...

1. plass: Molde

Molde var suverene i fjor, og selv om de nok får det tøffere i år tror jeg det blir gull til Molde også denne sesongen. Erling Moe har den beste stallen i Eliteserien, Molde har en av de beste trenerne i Eliteserien og jeg tror det passer Molde godt med en slik sesong som vi får i 2020 – for det er ingen andre lag i Eliteserien som skal kunne takle et så tøft og tett kampprogram bedre enn Molde.

Defensivt ser de riktignok svekket ut etter at Forren og Gabrielsen har forlatt klubben, og når i tillegg Haraldseid mister hele sesongen på grunn av skade er det forsvaret som er den svakeste lagdelen akkurat nå.

GENERALEN: Moldes Magnus Wolff Eikrem gir instrukser i eliteseriekampen i fotball mellom Molde og Mjøndalen på Aker Stadion. Det tror Jesper Mathisen han gjør til gull også i 2020. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Marcus Holmgren Pedersen blir uansett veldig spennende å følge på Molde sin høyreback i de første kampene, for han har kvaliteter til å kunne gjøre den plassen til sin allerede nå. Overgangsvinduet er uansett åpent ut juni, og jeg vil tro Molde henter inn forsterkninger før det vinduet stenger.Når vi ser på midtbane og angrep er historien er en helt annen, for der har de dobbel dekning på alle plasser.

Aursnes, Hussain, Eikrem, James, Hestad og Ohi er de jeg ville valgt i en toppet lagoppstilling, men ”reservene” er ikke veldig mye svakere. Eikrem var briljant i 2019, og selv om Aursnes ikke fikk like mye oppmerksomhet var han også fantastisk i kamp etter kamp i gullsesongen.

Molde har det mest komplette laget og den bredeste stallen i Eliteserien, er naturlige favoritter til å vinne igjen, og jeg tror Erling Moe sitt Molde innfrir!