Slik griller du som en norgesmester

Jan Ivar Nykvist er fireganger norgesmester i grilling. Her viser han hvordan du griller den perfekte biffen. Du får også en rågod oppskrift på grillet laks.

Biff på grillen til 4 personer:

600-800 g indrefilet eller entrecôte

2 ss rapsolje

Salt og pepper

Fremgangsmåte:

Skjær kjøttet i biffer. Pensle biffene med rapsolje og krydre med salt og pepper. Grill biffene på direkte varme til de er gylne. Flytt dem over på indirekte varme og la dem ligge til de har en kjernetemperatur på 56-58 grader. La kjøttet hvile i 5 minutter før servering.

Tips: Du kan gjerne pakke inn biffen i tørrsaltet bacon før de legges på grillen for ekstra smak.

Tilbehør:

600 g små kokefaste poteter

200 g cherrytomater på stilk

4 ss urtesmør

Legg potetene i en aluminiumsform og vend inn urtesmør. Sett potetene på indirekte varme på grillen og la dem stå i ca. 15 minutter til de begynner å bli møre. Legg tomatene i formen og grill videre i ca. 10 minutter til potetene er helt møre og tomatene sprekker.

Server den grillede biffen med poteter, grillede tomater og urtesmør.

Tips: Del en sitron i to og grill med snittflaten ned til den er gyllen. Press sitronen over kjøttet før servering for ekstra syre!

Laks på grillen til 4 personer:

600 g laksefilet

2 ss rapsolje

Salt og pepper

2 ss friske urter

Fremgangsmåte:

Behold laksefileten hel, eller del den i porsjonsstykker. Pensle fisken med rapsolje og krydre med salt, pepper og friske urter. Grill laksen på direkte varme til den er gyllen og har en kjernetemperatur på 45 grader. La fisken hvile i noen minutter før servering.

Tilbehør:

2 stk fennikel, i båter

1 bunt asparges, i grove biter

600 g små kokefaste poteter

1 dl rapsolje

Salt og pepper

2 ss friske urter

1 ss sitronsaft

Vend potetene i rapsolje og krydre med salt og pepper. Legg potetene i en aluminiumsform og bak dem på indirekte varme på grillen i ca. 15 minutter til de begynner å bli møre. Vend inn asparges og fennikel. La grønnsakene bake videre i ca. 10 minutter til fennikel, asparges og poteter er helt møre. Vend inn urter og sitronsaft i grønnsakene før servering.