Kilder til TV 2: Fylkeslaget til Raja vil ha Rotevatn som partileder

Mandag går fristen til nye innspill i valgkomiteen i Venstre ut. TV 2s foreløpige oversikt viser størst støtte til Sveinung Rotevatn.

LANDER LØSNING ETTER SOMMEREN: Leder Per A. Thorbjørnsen i Venstre sin valgkomite Foto: Terje Bendiksby

– Det blir en oppdatering på hvordan innspillene har til valgkomiteens medlemmer om noen dager, så har vi et møte i midten av august når vi setter i gang for fullt. En innstilling skal være klar i månedsskiftet august/september, sier lederen av valgkomiteen, Per A. Thorbjørnsen, til TV 2.

– Det er naturlig at vi gjennomfører nye intervjuer med de mest aktuelle kandidatene, sier valgkomitélederen videre.

To kilder sier til TV 2 at Viken har satt Sveinung Rotevatn på topp. Deretter Guri Melby som første nestleder og Abid Raja som andre nestleder. Viken er fylkeslaget til Abid Raja.

Viken la ut en nettsak om deres innspill til valgkomiteen, men artikkelen er nå fjernet. TV 2 har fått tilgang til artikkelen som lå ute.

– Det er avgjørende å bygge det beste teamet som kan fronte Venstre. Hovedstyret ønsket derfor å komme med en tydelig prioritering og anbefaling på hvem som bør lede partiet. Viken Venstre er i dag underrepresentert i partiets ledelse, det må korrigeres. Vi ønsker Solveig Schytz inn i sentralstyret sammen med Abid Raja, sier Trond Svandal, nestleder i Viken Venstre i nettartikkelen som nå er fjernet.

Etter publisering av artikkelen, bekrefter Svandal TV 2s opplysninger.

– Nettsaken skal bli liggende der og skal ut igjen. Viken har laget et innspill til valgkomiteen, og det er viktig at vi nå setter sammen et godt team. Vi mener at Sveinung, Guri og Abid er et bra team, også er det viktig for oss at Viken Venstre blir godt representert i sentralstyret, sier Svandal til TV 2.

– Hvorfor landet dere på Sveinung Rotevatn på topp?

– Det er laget som er viktig, og vi mener de tre navnene komplementerer hverandre og vil være et godt team. Til syvende og sist er det valgkomiteen som skal gjøre jobben sin, og vi har stor tillit til at de gjør det på en svært god måte, sier nestlederen i Viken.

FJERNET: Denne innstillingen lå ute, men er nå fjernet.

Vestland vraker Raja

Ifølge flere kilder har Vestland spilt inn Sveinung Rotevatn på topp, og dagens nestleder Terje Breivik og kunnskapsminister Guri Melby som nestledere.

Det skjer til tross for at Raja har flere støttespillere i Vestland Venstre. Blant annet rykket lederne i de fem mest populære Venstre-kommunene i landet ut og sa til VG at Raja må inn i ledelsen. I forrige innspillsrunde hadde Hordaland Raja på topp, ifølge TV 2s opplysninger.

Stad-ordfører Alfred Bjørlo uttrykte senest for to uker siden støtte til Raja.

– Vi rykker ut med et forsvar av Abid fordi vi har opplevd angrep på Abid i media i den siste tiden. Det ser ut til at noen har en klar hensikt med å undergrave hans tillit internt i Venstre og svekke han i lederkampen. Nå var tiden inne for å si at det ikke er greit og at vi tydelig backer han som kandidat, sa ordføreren.

Fylkesleder i Vestland Venstre, Åsta Årøen, vil ikke kommentere TV 2s opplysninger.

Raja kommenterer TV 2s sak slik:

– Norge er rammet av koronapandemien, og som kulturminister og del av regjeringen er vårt hovedfokus å hjelpe våre sektorer med ulike økonomiske pakker og tiltak. Jeg holder mitt fokus på min jobb som statsråd i regjeringen. Utover det har jeg derfor ingen kommentar, sier Abid Raja til TV 2.

Agder: Rotevatn på topp

Nestleder i Agder Venstre Pål Koren Pedersen forteller at det var et enstemmig styre som gikk inn for å spille inn Sveinung Rotevatn som leder, Guri Melby som første nestleder og Alfred Bjørlo som andre nestleder.

– Vi hadde satt av god tid til møte søndag kveld, men brukte veldig kort tid. Vi var samstemt om dette, sier Pedersen til TV 2.

Sveinung Rotevatn sier til TV 2 at han er glad for tilliten fra Agder.

– Jeg er glad for tilliten, og jeg er klar for å kjempe hardt for Venstre hver eneste dagen fremover, sier Rotevatn.

Unge Venstre har spilt inn Rotevatn, Melby og Nybø til ny partiledelsen. Oslo Venstre har etter det TV 2 erfarer spilt inn Rotevatn og Melby som nye navn i ledelsen.

Rogaland har spilt inn Iselin Nybø som leder, men TV 2 kjenner ikke innspillet utover det.

Innlandet har etter det TV 2 erfarer spilt inn de fire statsrådene; Melby, Raja, Rotevatn og Nybø. I tillegg til dagens nestledere Breivik og Elvestuen.

Venstres fylkeslag i Møre og Romsdal ønsker at Raja skal bli Venstres nye partileder når Trine Skei Grande takker av i september.

– Bekrefter at Møre og Romsdal Venstre foreslår Abid Raja som ny leder i Venstre, skriver fylkesleder Ragnhild Helseth i en SMS til NTB etter at NRK hadde omtalt saken mandag.

Usikkert i Nordland

Leder i Nordland Venstre Anja Johansen vil ikke kommentere detaljer i innspillet deres, men legger ikke skjul på at hun nå gleder seg til landsmøtet.

– Vi er litt i limbo nå. Det er viktig både «indremedisinsk» og utad og få avklart lederspørsmålet, sier Johansen.

Hun mener partiet har et luksusproblem ved å ha flere kandidater til verv i ledelsen.

– Det betyr engasjement og optimisme og at Venstre har faglig sterke folk med god politisk erfaring i rekkene, sier Johansen.