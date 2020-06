Sarpsborg 08 vil prioritere supporterne som lager mest lyd

200 tilskuere får lov å slippe inn på stadion når Eliteserien sparkes i gang tirsdag kveld.

Men selv om 200 tilskuere i utgangspunktet er bedre enn ingen tilskuere, er det liten tvil om at det har gitt klubbene en utfordring:

For hvilke 200 tilskuere skal egentlig prioriteres?

- Vi har delt det mellom sponsorer, sesongkortinnehavere og syngende supportere, forteller daglig leder Espen Engebretsen i Sarpsborg 08 til TV 2.

Stort sett virker det som om klubbene i Eliteserien fordeler billettene utover på disse gruppene, og at det i all hovedsak blir loddtrekning blant sesongkortinnehaverne.

- Vi gir 30 billetter til supporterne, 50 til sesongkortinnehaverne og 120 til sponsorer, sier Engebretsen.

- Hvordan velger dere ut disse da?

- Supporterne blir valgt ut i samarbeid med supporterne selv. Der velger vi de som er kjent for å lage mest stemning. På sesongkortene blir det loddtrekning, mens sponsor-billettene i første omgang går til de med de største pakkene, sier Engebretsen.

Han legger ikke skjul på at det hele har vært en vanskelig øvelse. Og at ordningen kanskje må gjøres om på dersom den samme begrensningen vil gjelde over tid.

- Det er jo egentlig en helt håpløs øvelse å gjøre. Vi har bedt om forståelse for at det er nesten umulig å gjøre det korrekt og rettferdig, sier Espen Engebretsen.

Supporterlederen vil ikke på kamp

Engebretsen har definitivt rett i at det er vanskelig å gjøre alle fornøyd. Supporterkluber Kjetil Frøne i Fossefallet er langt ifra fornøyd med fordelingsnøkkelen som favorittklubben hans har valgt.

- Jeg synes det er helt håpløst, sier han.

Han reagerer på at sponsorene stikker av med 120 av 200 billetter.

- Hvis jeg var sponsor så hadde jeg sagt fra meg billetten og gitt den til supporterne som virkelig lager liv. Jeg synes det blir helt feil at så mange sponsorer, som knapt klapper engang, skal inn og ta plassen til vanlige supportere. Det er vel ikke derfor man velger å sponse en klubb, undrer Kjetil Frøne.

Selv har supporter-lederen gitt beskjed om at han ikke ønsker å være blant de 30 supporterne som får billett.

- Jeg synes det blir helt feil. Jeg liker ikke det her i det hele tatt. Fotball er fellesskap og likestilte mennesker. Men nå forskjellsbehandles folk ut ifra penger og den type ting. Det har vi også gitt beskjed om til klubben, sier han.

- Har supporterklubben vurdert å ikke møte opp?

- Det blir til at vi møter opp. Vi ønsker å være der for spillerne, men hadde vi tatt den vurderingen nå, etter den informasjonen som har kommet fram, så er det ikke sikkert at vi hadde sagt ja. Jeg skjønner godt at flere i Fotball-Norge vurderer å ikke møte opp, sier han.

TV 2 tok opp at det høye sponsor-antallet kunne skape misnøye med Sarpsborg 08-leder Espen Engebretsen tidligere i dag. Da ga han forståelse for at han skjønte det kunne engasjere.

- Samtidig er det noe mer enn bare sponsorer inkludert der. Det er styreledere og litt ansatte. De ansatte må jo nesten få en sjanse til å komme på arbeidsplassen sin, sier han.

- Samtidig er jo mange av sponsorene de aller største supporterne. Blant dem er jo det supportere som har vært med i alle år, påpeker han.

Engebretsen opplever at klubben har hatt en god dialog med supporterne.

- Både vi og supporterne har vært opptatt av at vi skal klare å skape best mulig stemning med 200 tilskuere. Målet vårt er å være den stadion i Norge med best stemning med 200 tilskuere. Det er vi blitt lovet av supporterne våre nå, sier Engebretsen.

Jobber med saken

Flere av klubbene som har hjemmekamp allerede tirsdag, opplyser til TV 2 at de jobber med fordelingen av billettene mandag formiddag.



Mandag ettermiddag opplyser Rosenborg at 100 billetter går til sesongkortholdere. 50 går til samarbeidspartnere, mens resten fordeles til spillere, barnekreftforeningen og styre/æresmedlemmer.

- Vi har ikke konkludert endelig. Men det blir en fordeling blant partnere og sesongkortholdere. Så får vi se litt på hvordan det skal prioriteres. Men det blir nok en form for loddtrekning, sier Jon Tunold i Stabæk Fotball.

- Vi deler det mellom frivillige, supportere, medlemmer og sesongkortholdere. Det blir trekning som hovedprinsipp. Det har ikke vært noe lett det her, men det er den løsningen vi synes er mest fair. Så gjelder det for folk nå å melde sin interesse, sier Einar Håndlykken i Odd.

På sine egne hjemmesider opplyser Viking at de deler 200 billetter i to: Hundre til sesongkortinnehavere og hundre til klubbens partnere.

Aalesund opplyser at billettene fordeles på partnere og sesongkortinnehavere.

- Vi går ikke ut med den nøyaktige fordelingen, men det har tatt hensyn til salget vi har hatt i år. Så blir det en trekning blant disse. Det er ikke lett, men vi føler vi har fått en rettferdig løsning på det, sier Geir S. Vik i Aalesund.

Flere av klubbene i Eliteserien har stadioner der tilskuere kan se inn. Enten fra utsiden eller fra kontorer/leiligheter på stadion-anlegget.

- Vi har gitt beskjed til alle leietakerne om at vi ikke ønsker at lokalene blir benyttet under kamp. Det regner jeg med går greit, sier Einar Håndlykken.

I Sarpsborg 08 kommer man til å tett hjørnene med plastikk.

- Det gjør vi ikke for at vi ikke ønsker at folk skal få sett kampen, men vi ønsker ikke at det skal bli folkeansamlinger rundt stadion. Det handler om at vi vil følge smittevernsreglene, sier Espen Engebretsen.