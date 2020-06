– Godt å vite at de satser på oss

Dagens Viking-lag har en snittalder på 21,3 og hele 21 av 29 på proffkontrakt har lokal forankring. I tillegg er hele trenerteamet, med Bjarne Berntsen i spissen, lokale. Troppens yngste er Sondre Auklend. Unggutten fylte 17 år forrige uke og har flere kamper for aldersbestemte landslag.

– Det er stort å være i Viking. Det er en fin klubb som satser på oss, det er godt for oss å vite, sier Auklend.

UNGE TALENTER: Sondre Auklend (t.v) og Harald Nilsen Tangen i aksjon med Rune Hove (t.h) på trening tidligere i år. Foto: Carina Johansen

Han og Harald Nilsen Tangen (19), en annen unggutt som nylig har forlenget kontrakten, har allerede vist seg frem i treningskamper. I forrige ukes 5-0-seier mot Sandnes Ulf, hadde Auklend en målgivende til 1-0, mens Tangen satt inn 4-0-scoringen. Tangen setter pris på å få inn flere unge spillere.

– Jeg har jo blitt vant til å være yngst, så jeg har jo fått høre det. Men det er deilig å ikke være yngst lenger, sier Tangen.

Han og Auklend understreker likevel at de eldre spillerne på laget behandler ungguttene bra.

– Man kan få noen klare beskjeder av og til, men jeg tror de mener godt. Jeg tar det til meg, men jeg tar meg ikke nær av det, ler Auklend.

Oppfordrer spillere til å gripe sjansen

Trener Bjarne Berntsen ser på det som en selvfølge at Viking skal satse på unge, lokale spillere.

– Vår vei tilbake i toppen i norsk fotball har gått først og fremst på den lokale spillerutviklingen. Da leter vi selvfølgelig etter unge, gode og lokale spillere. Jeg liker å jobbe med de unge spillerne og vise at vi kan bygge et godt fotballag med base i Rogaland, sier Berntsen.

Om den lokale satsingen vil fortsette å bære frukter for siddisene, gjenstår å se. To av de viktigste spillerne i fjorårets sesong var Zlatko Tripic og Kristian Thorstvedt. Tripic spiller nå i Tyrkia, mens Thorstvedt har gått til KRC Genk.

– Vi har en bred stall med kolossalt mange som er gode nok til å spille. Så blir det spennende å se hvordan vi klarer å erstatte våre to største poengslukere fra i fjor, sier Berntsen og referer til tapet av Tripic og Thorstvedt.

– Det blir ekstremt viktig at vi lykkes med rulleringene våre, når vi har et så tett kampprogram. Med så mange kamper sier det seg selv at den fysiske belastningen ved å kjøre et lag hele veien blir for stor. Dette blir en gunstig sesong for de som er interessert i å gripe sjansen, sier treneren.

– Litt for mye «average»

Også veteranene i Viking setter pris på den lokale satsingen. Spiss Tommy Høiland understreker at ungguttene får sjansen til tross for sin unge alder, ikke på grunn av den.

– Den lokale profilen og unge snittalderen er veldig bra. Jeg tenker det sier litt om hvilke verdier klubber har satt seg etter at vi måtte omstrukturere litt etter nedrykket. Men det viktigste er jo at de er med fordi de er gode spillere, ikke bare fordi vi skal fylle troppen, sier Høiland, som i 2014 tok gull i Eliteserien med Molde.

– Det gjør noe med tilhørigheten. Det blir kjekkere for folk å komme på kamp, sier Høiland.

Til tross for god stemning og store forventninger i klubben, er det noen som mener at Viking fortsatt mangler noe. Stig Nilssen, sportsredaktør i Stavanger Aftenblad, kommer med en advarsel til Bjarne Berntsen og Viking.

– Det er ingenting som er kjekkere en nå se lokale spillere når de er gode nok. Men Viking bør passe seg litt for å ta det for langt, og ikke glemme at det faktisk finnes spillere fra utlandet som de kan fylle på med og bruke til å forsterke elleveren, sier Nilssen. Han etterlyser toppspillere.

– Til nå har det godt fint, så det er vanskelig å arrestere de på taktikken. Men det er litt for mye «average» i troppen, for mange midt på-spillere og ikke de toppene. De savner noen enere, sier Nilssen.

Han tror likevel at de unge spillerne har noe å bidra med, og trekker frem blant andre 17 år gamle Auklend.

– Auklend er en av de som allerede i år kan være med å sette farge på Eliteserien. Han har et talent, en teknikk, et blikk og en pasningsfot som jeg tror mange i Eliteserien kommer til å bli overrasket av, konkluderer Nilssen.