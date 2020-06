Gianna (6) fikk uventet gave av superstjerne

George Floyds datter Gianna (6) ble nylig aksjonær i et av verdens største underholdningskonsern, nemlig The Walt Disney Company.

Lørdag publiserte seksåringen en rekke bilder hvor hun stolt viser frem det som skal være et sertifikat, skriver flere amerikanske medier – deriblant People og TMZ.

Sistnevnte påpeker at det ikke vites hvor mange aksjer Gianna fikk av verdensstjernen Streisand, men det antas at det kan dreie seg om en god del.

GAVE: Barbra Streisand sendte noe helt spesielt til George Floyds seks år gamle datter Gianna. Foto: Chris Pizzello

«Tusen takk @barbrastreisand for gaven, jeg er nå en Disney-aksjonær takket være deg», etterfulgt av tre smilefjes med hjerter. Den Grammy-vinnende sangeren skal også ha sendt den unge jenta to av hennes album.

TMZ skriver at The Walt Disney Company skal være et av de mest solide selskapene å investere i.

Donert 21 millioner norske kroner

TV 2 omtalte tidligere den offisielle kronerullingen som ble satt opp i Giannas navn på nettsiden GoFundMe.com

Hittil har over 61.000 givere donert nær 21 millioner norske kroner til den seks år gamle jenta.

En av giverne er den kanadiske NHL-spilleren Pernell Karl «P.K.» Subban som alene donerte 100.000 amerikanske dollar, nærmere 950.000 norske kroner, skriver NBC sports.

Kanye West punger ut

Også artisten Kanye West har åpnet opp lommeboka, ifølge TMZ. Tidligere i juni ble han avbildet i Chicagos gater sammen med andre demonstranter. West skal ha satt opp en sparekonto til datteren Gianna, hvor pengene er øremerket høyskoleutdanning.

Han har også donert to millioner dollar, tilsvarende 19 millioner norske kroner, til George Floyd, Ahmaud Arbery og Breonna Taylors etterlatt. Sistnevnte ble skutt åtte ganger av politiet i sitt eget hjem.

West har lovet å dekke alle saksomkostninger, skriver Good Morning America.

Tiltalt for drap

George Floyd ble drept av politiet under en pågripelse i Minneapolis mandag 25. mai. Den nær ni minutter lange dødskampen ble fanget på kamera, og obduksjonsrapporten viste at 46-åringen døde av kvelning.

Drapet på George Floyd har startet store demonstrasjoner mot rasisme i hele USA og i andre europeiske storbyer. Alle de fire politimennene har blitt tiltalt for drap.