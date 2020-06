Tesla Model 3 ble kalt folke-Teslaen lenge før den ble lansert. Ganske enkelt fordi den skulle være både mindre, litt enklere og ikke minst billigere enn de store og dyre Model S og X.

Og slik ble det. Nå viser tall fra Tesla selv at den bilmodellen de har "stjålet" flest kunder fra med sin folke-modell ikke er noen ringere enn VW Golf – etterfølgeren etter den legendariske Folkevogna.

Det som også gjør dette interessant er at VW Golf jo regelrett har en flora av ulike modeller å tilby. Med bensin og diesel, i tillegg at du får den som ladbar og elektrisk. Likeledes finnes den i mange utstyrsnivåer og karosserivarianter. Tesla på sin side leverer tre-fire ulike Model 3.

BMW taper også til Tesla

Det er nå et drøyt år siden Model 3 gjorde sin entre, den var alt annet enn stille. Det sa nærmest "pang" og plutselig var modellen et veldig vanlig syn på de norske veiene. Bare i mars, måneden bilen kom, ble 5.315 slike biler levert.

Det var en soleklar ny rekord for antall nyregistrerte biler av én enkeltmodell i løpet av en måned her hjemme. Den fulgte opp med å også bli årets mest solgte bil her hjemme, foran VW e-Golf. Mens VW knepent ble årets mest solgte bilmerke. Foran Tesla.

VW Golf er den bilen i Europa, som de fleste kvitter seg med, for å kjøpe Tesla Model 3.

Men det er flere enn VW som har fått kjenne på Teslas nærvær. For svært mange i Europa her også byttet inn sin BMW 3-serie i en Model 3. Det er dermed tydelig at de ladbare modellene og lille i3 ikke er nok til å holde på de kundene som vil over på elektrifisert bil. Nå har BMW flere elbiler på gang, så får vi se om det kan demme opp for kundeflukten.

Peder (26) takker Teslaen for at han er i live

Tesla-salget i Norge stuper

Også VW vil nok gjøre seg gjeldende på elbilmarkedet framover. Selv om starten har vært både litt trå og problemfylt, satser de stort på sin kommende ID-serie. Så Tesla skal nok absolutt få kjenne på motstand i tiden som kommer.

Det vil si – det har de vel allerede gjort. For salget i 2020 har, her hjemme, regelrett stupt i forhold til fjoråret.

Så langt i Norge (Per 15.06) er det levert 1.270 Model 3. Det er bak både VW e-Golf, Nissan Leaf, Kia Soul, Renault Zoe og ikke minst bak Audi e-tron som akkurat nå ser ut til å bli årets salgsvinner her hjemme, med 5.299 solgte biler så langt i år.

Elbilen klarer Oslo – Bergen tur/retur – uten å lade

Viktig i det grønne skiftet

En annen interessant ting som Teslas statistikk for Europa viser, er at mellom mars 2019 og mars 2020 hadde bare 3 av 20 nye kunder elbil fra før. Mens altså 17 av 20 kom fra fossilbiler.

Det viser at Tesla er en svært viktig aktør i det grønne skiftet og med å få oss bilbrukere over på elektriske biler.

Topp 3: Dette er elbilene som går lengst – i virkeligheten

Video: Denne elbil-duellen må du få med deg