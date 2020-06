På fredag ble det kjent at Datatilsynet ga Folkehelseinstituttet et midlertidig forbud om å bruke den mye omdiskuterte Smittestopp-appen.

Etter nyheten er eksperter enige om at applikasjonen ikke har fungert slik den var ment til.

Teknologiforfatter og interaksjonsdesigner, Ida Aalen, sier appen ikke har levert sånn myndighetene sa den skulle.

– Teknologien handler ikke bare om koden og hvordan den er skrevet, det handler også om hvordan det fungerer i praksis. Her kan vi åpenbart si at det ikke har fungert, ser Ida Aalen, teknologiekspert til TV 2.

Hun er sjokkert over hvordan appen faktisk ble brukt til.

MISFORNØYD: Aalen mener at FHI-appen foreløpig ikke ikke har levert. Foto: Privat

– Det er hårreisende hvordan de solgte inn appen. Erna Solberg sa på pressekonferansen at appen kunne bidra til å redde liv fordi det kan spore smitte, også har smittesporing kun vært et prøveprosjekt. Da trekker man det for langt, og det er noe folk reagerer på, sier eksperten.

Ifølge Aalen har appen to formål. Det første er å få innsikt i bevegelsesmønsteret til befolkningen. Det andre er å gi beskjed om man har vært i kontakt med noen som har vært smittet.

– Sånn det er til nå, er det kun formålet om å få innsikt om bevegelsesmønster som i det hele tatt er igangsatt. Når man selger inn appen som at det skal redde liv, så er det å trekke det for langt. Ønsker man innsikt i folks bevegelsesmønster, så kan man gjøre det på helt andre måter som gir mindre inngrep i personvernet, forklarer hun.

Ifølge FHI er det 600.000 aktive brukere på appen. Aalen er usikker på hvordan FHI teller aktive brukere.

– Jeg har sett uttalelser tidligere om at man telles som aktiv bruker om man har sendt inn data én gang. Hvor mange som bruker den daglig er trolig enda færre, sier Aalen.

Utfordrende med tilliten

19.mai gikk flere norske teknologieksperter sammen i et opprop mot appen.

En av dem var Torgeir Waterhouse, teknologiekspert og partner i rådgivningsselskapet Otte. Til TV 2 sier han at det ikke er overraskende at Folkehelseinstituttet velger å slette dataene.

– Datatilsynet varslet om et midlertidig forbud. Da er det ikke overraskende at FHI har valgt å slette dataene. For da har de ikke grunnlag til å ha dataene, sier han til TV 2

– Det som er utfordrende er tilliten de krever. Når myndighetene har bedt om så mye tillit til en sånn app, er det lurt at de sletter slik de gjør nå, det viser at de er tilliten verdig, fortsetter han.

Politikere: – Bekrefter mistanken vi har hatt

Politikere fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet mener Datatilsynets Smittestopp-vedtak bekrefter mistanker de har hatt i lang tid.

Mandag kunngjorde Folkehelseinstituttet at de stopper all datainnsamling i Smittestopp-appen, som følge av et midlertidig forbud fra Datatilsynet. De reagerer på en rekke personvernsaspekter i appen.

Senterpartiets Kjersti Toppe har sendt et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) der hun ber ham redegjøre for sikkerheten i Smittestopp-appen.

– Appen er blitt kritisert fra starten på grunn av sin innordning og sentral lagring av data. Men innvendingene er avfeid av FHI og Høie. Saken nå viser at FHI, regjeringen og Høie ikke har hatt kontroll på personvernet og har tatt for store sjanser, sier Toppe.

Også Frps helsepolitiske talskvinne, Åshild Bruun-Gundersen, er fornøyd med Datatilsynets vedtak.

– Jeg er glad for at Datatilsynet har satt foten ned og krever at alle data denne appen har samlet inn nå skal slette, sier hun.

Statsministeren: Ikke mislykket

På spørsmål om appen er mislykket er statsminister Erna Solberg klar.

– Nei, den er ikke mislykket. Men vi har heldigvis en smittesituasjon som gjør at den ikke har et stort behov for å bli brukt, sier Solberg til TV 2.

Hun tror fortsatt appen kan bidra til å redde liv.

– Hvis det blir oppblomstring så blir dette veldig viktig. Men akkurat nå er det veldig lave smittetall, og det går bedre enn vi trodde. Og derfor er det ikke samme effekten av smitteappen nå. Men hvis vi får store utbrudd, så vil det bidra til at vi kan smittespore raskere og se bedre hvor smitten beveger seg, forklarer Solberg.

Datatilsynet med forbud

Datatilsynet har lagt ned et midlertidig forbud mot appen. Fra tirsdag stopper FHI all datainnsamlingen i appen. Persondata som er lagret i den sentrale databasen vil bli slettet så snart som mulig.

Datatilsynet mener at appen ikke gjør nok nytte til å forsvare et så stort inngrep i nordmenns personvern.

– Slik vi ser det må FHI enten dokumentere at appen har bedre nytteverdi eller så må vesentlige deler av løsningen endres, skriver Datatilsynet i sitt varsel.

FHI er ikke enig i Datatilsynets vurdering.

– Dette vil gi dårligere beredskap og dårligere kontroll over smittespredningen i Norge, sier direktør i FHI, Camilla Stoltenberg.