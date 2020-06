Starter priskrig på sommervarer

Sommeren har begynt, og mandag varsler Kiwi at de setter ned prisen på over 200 varer som er populære på denne tiden av året.

– I april kuttet vi prisene på 200 varer. Det var et priskutt som vi annonserte skulle vare til 15. juni. Nå som den dagen er her, tenkte vi at vi måtte komme med noe nytt. Derfor har vi valgt å kutte prisene på enda flere varer, sier Kiwis kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin til TV 2.

Også Extra tar grep før nordmenn går ut i sommerferie.

– Temperaturen i priskonkurransen stiger i takt med sommervarmen, og Extra er minst like offensive. Nå er vi i full gang med å kutte prisene, sier kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen.

Det var Nettavisen som først omtalte kjedenes priskutt.

Solkrem og brus

Kiwi kutter blant annet prisene på grillmat, papptallerkener og is.

– Denne gangen gjelder priskuttet spesielt varer som du trenger i sommerferien. Det er for eksempel solkrem, barberprodukter, burgere og brus, sier Arvin.

– Vi befinner oss fortsatt i en spesiell situasjon. Det er mange som har fått en trangere økonomi de siste månedene. Nordmenn handler dagligvarene sine i Norge, og Kiwi har totalt sett hatt god vekst, sier Arvin.

Se hele listen med varer som Kiwi kutter prisene på her.

– Selvsagt opp og kutter prisen

Kristiansen sier de fikk nyss i Kiwis priskutt på søndag, og umiddelbart begynte arbeidet med å sette ned prisen på sommervarer.

– Vi er den yngste og sprekeste kjeden, så vi er selvsagt oppe med sola i dag og kutter priser. Kiwi har selvfølgelig satt ned prisen på en del av sine billigste egne varer som ingen har, men Extra har det største utvalget av lavpriskjedene i Norge, sier Kristiansen, og fortsetter:

– Vi skal lett klare å finne alternative produkter å kutte, slik at kundene våre skal få like billig sommermat hos oss.

I tillegg til at Extra fortløpende justerer prisene for å svare på konkurrentens priskutt, har kjeden flere sommertilbud denne uka. Det er blant annet to burgere fra 49 kroner, vegetarburger fra 39, all Sætre kjeks til 40 prosent og Coca Cola 6-pakning til 117 kroner.

– Dette blir en bra uke for alle kundene, som skal være trygge på at Extra er minst like billig som våre konkurrenter, sier Kristiansen.