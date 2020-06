Hovedindeksen på Oslo Børs stupte kort tid etter åpning mandag morgen. Etter fem minutters handeø er fallet på 3,5 prosent.

Fallet kommer blant annet etter fall på de viktigste Asia-børsene.

Samtidig viste tall fra Statistisk sentralbyrå mandag morgen at utenrikshandelen med varer i mai falt kraftig og at Norge i forrige måned hadde et handelsunderskudd på over en milliard kroner.