Flere kilometer med kø inn i Danmark

Dansk politi melder om lange køer inn i landet etter at Danmark åpnet grensene.

Ved midnatt på mandag åpnet Danmark grensene til Norge og Tyskland. Det er også åpent for reisende fra Island.

Det var ventet stor pågang ved grensestasjonene og allerede søndag kveld begynte det å danne seg kø på den tyske siden av grensen. Dansk TV 2 skriver at det er ventet at opptil 19.000 tyskere tar turen over grensen i løpet av det første døgnet.

Dansk politi har også satt inn ekstra mannskap for å ta i mot nordmenn som ankommer Danmark med ferge i løpet av dagen.

– Folk må smøre seg med tålmodighet. Vi gjør alt vi kan for å få alle raskest mulig gjennom, sier kommunikasjons rådgiver Helle Lundberg i Syd- og Sønderjyllands politi til dansk TV 2.

Forventer stort trykk

Ved syv tiden melder politiet at det har dannet seg flere kilometer med kø i morgenrushet. En time senere har køen blitt enda lenger.

– Det er nå rundt syv til åtte kilometer med kø på motorveien ved Frøslev grenseovergang, skriver politiet på Twitter klokken åtte.

Nu 7-8 km glidende kø på motorvejen ved Frøslev . 1 km kø i Kruså. Overgangene i Padborg og Pebersmark er åbnet #politidk #ukavest — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) June 15, 2020

Den første fergen fra Norge la til i Hirtshals klokken 07.30. Det er fergeavganger fra både Kristiansand og Larvik til Danmark i dag.

– Vi har satt inn ekstra mannskap for å kontrollere passasjerene, siden vi venter at det vil være et stort trykk, sier vaktsjef ved politiet i Nordjylland, Jess Falberg.

Skal du reise til Danmark i dag? Tips TV 2.

– Helt fantastisk

Mange dansker er veldig glade for at nordmenn og tyskere igjen kan få komme inn i landet.

– Det er helt fantastisk. Jeg vil tro det føles litt som når Berlinmuren falt i 1989, sier Henrik Frandsen, borgermesteren i Tønder Kommune.

Dansk TV 2s reporter Lennart Sten forteller om lange køer inn i landet ved de tyske grensestasjonene. Sten er på plass på kaien i København og forteller at danskene gleder seg til de norske turistene kommer.

– Hotellene er klare, restaurantene er klare og vi er klare. Det er bare å hoppe på fergen og komme ned, sier Sten.

Turistnæringen i Danmark er også overlykkelige over at det igjen kommer norske turister.

– Nordmenn bruker i gjennomsnitt tusen kroner mer per døgn enn andre turister. Så Danmark elsker nordmenn, sier Sten.