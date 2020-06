Manchester United-spissen har brukt koronapausen i britisk fotball til å skape oppmerksomhet rundt fattigdom i Storbritannia. Ifølge BBC har Rashford jobbet med organisasjonen FareShare UK og samlet inn over 20 millioner pund. Det er nok til å betale for tre millioner måltider til familier og barn i sårbare situasjoner.

I et åpent brev, som 22-åringen har lagt ut på Twitter, ber Rashford om at britiske politikere må sørge for at barn får gratis skolemåltider også i sommerferien. Rashford forteller også om sin egen opplevelse med britiske støtteordninger.

– Moren min jobbet fulltid til minstelønn for at vi skulle ha mat på bordet hver kveld. Men det var ikke nok. Systemet er ikke bygget for at familier som min skal lykkes, uansett hvor hardt mamma jobbet.

Rashford har vokst opp med sin mor som eneste forsørger for en søskenflokk på fem.

Avhengig av støtteordninger

Ifølge Rashford var hans familie selv avhengig av støtteordningene som gir gratis mat til familier som sliter økonomisk. De skal blant annet ha fått julematen sin fra en lokal matbank. I brevet påpeker Rashford at koronapandemien har forverret situasjonen for mange, både i form av at folk har mistet jobben og at skoler har stengt ned.

– Da jeg hørte om at skolene stengte ned, det betyr jo at mange barn ikke får gratismåltidene de normalt får på skolen. Jeg fikk gratis mat på skolen, mamma var ikke hjemme fra jobb før klokken seks og mitt neste måltid var ikke før åtte på kvelden. Jeg var heldig. Mange barn får ikke det måltidet hjemme, sier Rashford til BBC.

Ber regjeringen endre kurs

Ifølge BBC skal det britiske Utdanningsdirektoratet ha sagt at ordningen med gratis måltider ikke kommer til å fortsette gjennom sommeren. Rashford ber regjeringen om å trekke tilbake avgjørelsen og i stedet sørge for at britiske barn ikke går sulten.

– Politisk tilhørighet tilside, kan vi ikke alle være enige om at ingen barn skal gå sultne? Dette handler ikke om politikk, det handler om å være menneskelig, skriver Rashford.

– Vær så snill revurder valget deres om å kansellere matprogrammet i sommerferien. Gjør det til en topprioritet å beskytte livene til noen av våre mest sårbare.