Fotballryktene: – Ønsker Coutinho tilbake til Liverpool

Om to dager er ventetiden endelig over. Og for en Premier League-sommer det blir! Mens kampene kommer som perler på en snor, jobber klubbene hardt i kulissene for å sette stallene for 2020/21-sesongen.

Manchester United har fått beskjed om å vente i 12 nye måneder på Jadon Sancho. Den nedslående beskjeden har gjort at klubben nå har intensivert jakten på Jack Grealish, skriver Daily Star. Aston Villa-playmakeren vil koste rundt 900 millioner kroner.

Pierre-Emerick Aubameyang er en ettertraktet mann. Han vurderer nå om han skal forlenge Arsenal-avtalen eller prøve noe nytt. Ifølge Telefoot mener spissen at det kanskje blir hans viktigste karriereavgjørelse. Samme nettsted skriver også at neste utspill må komme fra Arsenal.

Newcastle er interessert i Chelseas venstreback Marcos Alonso, skriver The Sun. Ryktene om at Ben Chilwell er på vei til Stamford Bridge er dårlig nytt for Alonso. I Newcastle er mulighetene for spilletid langt bedre.

Chelsea er villige til å by 900 millioner kroner for Bayer Leverkusens stjerneskudd Kai Havertz. Det skriver Express. Problemet? Den tyske klubben vil ha rundt 1,1 milliarder kroner for 21-åringen.

Leicesters ryddegutt Wilfred Ndidi er foreløpig sistemann på ønskelisten til Manchester United. Også Real Madrid og PSG har Ndidi på raderen, skriver Express.

Arsenal jakter fortsatt på Atletico Madrids defensive midtbanespiller Thomas Partey. Ifølge COPE har den spanske klubben innsett at Partey vil forlate klubben i sommer.

For noen dager siden kom det frem at Edinson Cavani og Thiago Silva trolig vil forlate PSG. Silva ønsker å bli i Europa, og Arsenal skal være en mulighet for midtstopperen, hevder nettstedet Caras.

Arsenal har flere spillere i kikkerten. Reims-stopperen Axel Disasi (22) og landsmannen Dayot Upamecano (21) er ønsket på Emirates. Sistnevnte kan fort bli for dyr, skriver Express.

London-klubbene Tottenham, West Ham og Chelsea er alle interesserte i den spanske keeperen Pau Lopez. Roma er villig til å selge keeperen for rundt 435 millioner kroner, skriver Estadio Deportivo. Chelsea vurderer også å gå for Southamptons Fraser Forster.

I helgen kom det frem at Philippe Coutinho ønsker seg tilbake til Liverpool. Brasilianeren dro til Barcelona i januar 2018, men har slitt med å få det til i den katalanske storklubben. Coutinho er ønsket tilbake på Anfield – i hvert fall av Roberto Firmino. Spissen likte et Instagram-innlegg hvor en mulig Liverpool-retur for Coutinho ble diskutert.