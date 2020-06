FHI må slette alle data fra appen Smittestopp

Folkehelseinstituttet mottok fredag et varsel om midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger i Smittestopp appen.

De må derfor slette alle data fra appen og stopper inntil videre innsamling av nye data.

Datatilsynet mener at appen ikke gjør nok nytte til å forsvare et stort inngrep i nordmenns personvern.

– Slik vi ser det må FHI enten dokumentere at appen har bedre nytteverdi eller så må vesentlige deler av løsningen endres, skriver Datatilsynet i sitt varsel.

FHI er ikke enig i Datatilsynets vurdering.

UENIG: Stoltenberg er ikke enig i Datatilsynets varsel om forbud. Foto: Lise Åserud

– Dette vil gi dårligere beredskap og dårligere kontroll over smittespredningen i Norge, sier direktør Camilla Stoltenberg.

Vil finne en løsning

Selv om FHI ikke er enig med Datatilsynet har de sett seg nødt til å slette alle data og sette arbeidet med smittesporing på pause.

FHI må svare Datatilsynet innen fristen 23. juni. De håper å finne en løsning slik at appen igjen kan tas i bruk.

Selv om Smittestopp er utviklet raskt og kun har vært testet i tre kommuner tror Stoltenberg at appen kan bli et viktig verktøy for å få kontroll på smittesituasjonen.

– Uten Smittestopp-appen vil vi være dårligere rustet for å forebygge nye utbrudd. Pandemien er ikke over, sier Stoltenberg.

Ulovlig

Datatilsynet synes det er flere ting ved appen som er problematisk, noe de har varslet om flere ganger siden Smittestopp ble lansert i april.

– Vi er av den oppfatning at behandlingen av personopplysninger som skjer i tilknytning til Smittestopp er ulovlig, står det i varselet.

Nå mener datatilsynet at appen ikke lenger har stor nok nytteverdi til å forsvare et så stort inngrep i nordmenns personvern.

– Pandemien er svært alvorlig, men utifra dagens situasjon anser vi ikke lenger Smittestopp som et forholdsmessig inngrep i nordmenns personvern, skriver Datatilsynet.

De presiserer likevel at de ikke ønsker å stå i veien for at digitale løsninger brukes i arbeidet for å begrense spredningen av koronaviruset.



– Behold appen på telefonen

Appen har blitt lastet ned 1,6 millioner ganger, og har nesten 600 000 aktive brukere som deler data med FHI, ifølge tall fra 3. juni.

Fra tirsdag skal det ikke lenger samles inn data fra appen, men FHI håper at folk likevel ikke sletter den fra telefonen.

– Vi håper at alle vil beholde appen i beredskap på telefonene sine. Det gjør at vi raskt kan reaktivere appen hvis vi finner en løsning som Datatilsynet er tilfreds med, sier Camilla Stoltenberg.