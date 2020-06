Stor smittespredning på svensk skjærgårdsøy - årsaken er noe uventet

Sverige er landet i norden som er hardest rammet av koronaviruset. Totalt har nesten 5.000 personer mistet livet etter koronasmitte i nabolandet vårt til nå.

Nylig ble det meldt at en liten øy utenfor Göteborg er særlig hardt rammet. I starten av juni kunne Sveriges statsepidemiolog, Anders Tegnell fortelle at det er en økt smittespredning på øya.

Ifølge SVT har så mange som en fjerdedel av øyas 400 beboere fått symptomer på viruset. Ifølge Aftonbladet har også 25 prosent av de som har testet seg for viruset, testet positivt.

– Folk vil ikke komme hit. De er redde for å komme hit. De tror de lettere kan bli smittet her, så det er veldig lite folk her nå, sier Pernilla Friberg, som bor på øya.

Det har fått mange til å lure på hvorfor akkurat denne lille øya har blitt så hardt rammet.

Og synderen sies å være et kirkemøte som fant sted på øya. Flere medlemmer fra ulike kirker i Sverige var tilstede på nettopp dette møtet.

Øyas fastlege var den første til å slå alarm om utbruddet. Flere øyer i den sørlig skjærgården utenfor Göteborg har også fått en økning i smittetilfeller i etterkant. Flere øyboere er blitt fraktet til sykehus på fastlandet for behandling.

– Ja, det er noen få vi kjenner til. Det er utrolig kjedelig. Vi vil ikke bli skånet noe sted, men det sprer seg nå, sier helsestasjonssjef på naboøyen Styrsø, Marie Johansson til Aftonbladet.