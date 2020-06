Atlanta-politiet utsatt for cyberangrep - Anonymous tar på seg skylden

Byen Atlanta sør-øst i USA har denne helgen vært preget av store demonstrasjoner. Fredag kveld ble afroamerikanske Rayshard Brooks skutt og drept av en politikonstabel.

Trebarnsfaren hadde sovnet i bilen sin i bilkøen utenfor en burgerrestaurant.

Etter å ha motsatt seg arrest ble han skutt av politiet mens han løp fra stedet, etter et basketak med politiet. En video som har fanget opp hendelsen, viser at Brooks får tak i en strømpistol politiet brukte mot han, og fyrer av mot politiet mens han løper avgårde.

Skutt to ganger i ryggen

Natt til mandag ble obduksjonsrapporten gjort på Brooks kjent. Den viser at han døde av to skudd i ryggen.

Den ble gjennomført av Fulton County, Georgia, Medical Examiner's Office.

I rapporten, gjengitt av CNN, står det også oppført at Brooks ble utsatt for drap.

Tango down

Det har som nevnt ført til sterke reaksjoner. Nå får Atlanta-politiet kritikk fra uventet hold.

Ifølge The Atlanta Journal-Constitution ble politiets nettsider utsatt for et nettangrep klokken 08.30 søndag morgen. Litt over midnatt norsk tid er nettsidene fortsatt nede.

Foto: Skjermdump

På hacker-gruppens egen twitterkonto påtar de seg skylden for angrepet.

– Atlanta-politiets konstabler var involvert i det fatale drapet nedskytingen av Rayshard Brooks. Atlanta-politiet har blitt tatt over #offline, skriver Anonymous USA.

Hovedsiden til hackergruppen skriver at Anonymous har handlet ovenfor Atlanta-politiet, for drapet på Rayshard Brooks.

De krever at de to politimennene blir arrestert, før de avslutter med å skrive: slutt på immuniteten.

Kan bli anklaget denne denne uken

Hendelsen har ført til at politimannen Garrett Rolfe har fått sparken, og politisjefen i Atlanta trakk seg umiddelbart etter hendelsen.

Overfor CNN uttalte statsadvokaten Paul Howard søndag at det kan komme anklager i saken allerede denne uken.

– Han så ikke ut til å være noen form for trussel overfor noen. At det eskalerte til det som endte med hans død virker urimelig, sier han.

DREPT: Dette bildet viser Rayshard Brooks og Garrett Wolfe bare minutter før Brooks blir skutt og drept. Foto: ATLANTA PD

Lei av at svarte blir drept

Familien til Rayshard Brooks sin advokat, Chris Stewart uttalte seg søndag under en pressekonferanse. Han sier folk er lei av at svarte menn blir skutt og drept av politiet.

– Det handler i bunn og grunn om, uansett etnisitet, er dere ikke lei av å høre om slike saker? Vi ser det i demonstrasjonene, der alle etnisiteter deltar. Folk er lei av å se svarte menn bli drept, sier Stewart.