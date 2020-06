Ny George Floyd-video vekker oppsikt: – Verre enn den første

Den 25. mai ble afroamerikanske George Floyd pågrepet av politiet i Minneapolis, mistenkt for å ha kjøpt sigaretter med falske sedler.

Floyd døde kort tid etter pågripelsen, etter at politimannen Derek Chauvin holdt kneet sitt mot halsen hans i åtte minutter og 46 sekunder.

– Forstyrrende

Den 46 år gamle mannen forsøkte flere ganger å si at han ikke fikk puste. Pågripelsen ble filmet av forbipasserende, som febrilsk prøvde å rope til de fire politibetjentene at Floyd var livløs.

Søndag har Floyds advokat Benjamin Crump delt en ny video av pågripelsen. Crump beskriver videoen som forstyrrende.

TV 2 advarer mot sterke bilder.

– Denne videoen er enda verre enn den første, skriver han i et Instagram-innlegg.

Ba politimann gripe inn

Den nye videoen viser at forbipasserende prøver å få politibetjent Tou Thao til å gripe inn. Men Thao viser ingen lyst til å bryte inn, og fokuserte heller på å holde publikum unna – til tross gjentakende rop om at Floyd var bevisstløs.

– Skal du virkelig la ham (Derek Chauvin red.anm) drepe den mannen rett foran deg?, spør et uidentifisert vitne i videoen.

– Tou Thao sto vakt mens Derek Chauvin drepte George Floyd. Vitnene prøvde å redde hans liv, skriver advokaten videre.

Siktet og fengslet

Etter at videoen av pågripelsen ble kjent, ble de fire politibetjentene først sparket før de senere ble pågrepet og siktet. Derek Chauvin er siktet for forsettlig drap, mens de tre andre er siktet for medvirkning til drap.

Tre av de sitter fengslet, mens den fjerde, politimannen Thomas Lane, ble løslatt mot en kausjon på 750.000 dollar.

Dødsfallet til Floyd har også ført til demonstrasjoner over store deler av verden, og amerikanere krever en endring hos politiet.