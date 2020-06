Ødegaard anonym i svak Real Sociedad-kamp

Real Sociedad-Osasuna 1-1

Se Real Sociedads utligningsmål i videovinduet øverst.

Martin Ødegaard og Real Sociedad jakter Mesterliga-spill neste sesong, men virker å ha et stykke til toppformen etter koronapausen.

I La Liga-returen mot Osasuna søndag måtte Martin Ødegaard og resten av hans lagkamerater nøye seg med 1-1 og ett poeng i det som må kunne kalles en forglemmelig kamp fra alle involverte.

Ødegaard storspilte i det motsatte oppgjøret og noterte seg for en fabelaktig frisparkscoring og to målgivende pasninger da lagene møttes i Pamplona i januar.

Men søndag fikk drammenseren utrettet svært lite.

Osasuna tok ledelsen fra straffemerket ved Adrián etter en halvtime. Straffen var av det svært billige slaget, men bortelaget skapte virkelig hodebry for vertene i den første omgangen.

Gjestene vekslet mellom et høyt, aggressivt press og å ligge svært lavt og kompakt. Det ga lite rom for Martin Ødegaard i de områdene av banen han trives best i.

Heller ikke hans lagkamerater fikk det til å svinge på nye Anoeta før hvilen.

Høylytt klapping runget over stadionanlegget da lagene gikk til pause, men hjemmelaget var nok lettet over at kampen ble spilt for tomme tribuner etter en svært svak første akt.

Men etter en time satt utligningen ut av ingenting.

Real Sociedad vant ballen høyt i banen, og Willian José satte fart før han spilte videre til Mikel Oyarzabal. Kapteinen var iskald alene med keeper og lagene var like langt.

På overtid var Osasuna svært nær et vinnermål, men de hvite- og blåstripede slapp med skrekken.

Resultatene har ellers gått La Reals vei denne runden. Getafe tapte borte mot Granada, mens Atlético Madrid kun maktet 1-1 borte mot Athletic.

Dermed innehar baskerne fortsatt den viktige 4. plassen, ett poeng foran de to nærmeste forfølgerne.