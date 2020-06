Gaute Grøtta Grav er forlovet

Gaute Grøtta Grav og kjæresten Cathrine Montero Moen har tatt forholdet et steg videre, og forlovet seg.

Det opplyser Grøtta Grav i et Instagram-innlegg søndag kveld.

«I dag fyller denne fantastiske dama 30 år! Dagen ble feiret med små og store familiemedlemmer, fra både øst og vest, i fantastisk vær på Grøtta. Anledningen var for til at jeg kunne la være; jeg satte meg ned på kne og fridde. Og Cathrine sa ja. Veldig fint å gjøre det foran alle vi er så glade i», skriver han under to bilder sammen med sin forlovede.



TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra den tidligere Farmen-programlederen, uten hell.

Paret har vært sammen siden 2013, og for kort tid siden annonserte paret at de venter sitt første barn sammen.

– Det er kjempekoselig, og vi gleder oss. At vi skal bli foreldre sammen føles utrolig fint, forteller 40-åringen til Se og Hør.

Fra før har Grøtta Grav to barn med tidligere «Farmen»-vinner Silje Hvarnes.

– Jeg har alltid drømt om barn, og kunne ikke valgt en bedre barnefar enn Gaute. Jeg ser hvor flink han er med døtrene sine. Han passer på, og engasjerer seg i dem fra morgen til kveld, fortalte Cathrine Montero Moen til bladet.

I februar ble det kjent at Gaute Grøtte Grav gir seg som programleder for Farmen etter 13 sesonger.

– Dette er en beslutning som jeg har tenkt mye på, og nå som de mest involverte er informert føles det mest av alt befriende for min del, fortalte programlederen i et intervju med TV 2.