Urovekkende bilder for Real Madrid

Real Madrid-Eibar 3-1

Lørdag gjorde Barcelona La Liga-comeback med en imponerende 4-0-seier borte mot Mallorca – uten at det virket å koste dem en kalori.

Real Madrid vant søndag oppskriftsmessig 3-1 mot Eibar, men for dem kan seieren kan ha kommet med en dyr pris.

En time ut i kampen, etter at Eibar akkurat hadde redusert, ble både Eden Hazard og Sergio Ramos byttet ut. Begge stjernene ble senere observert på tribunen med hver sin ispose på henholdsvis høyre ankel og høyre lår.

Også høyreback Dani Carvajal måtte ut, og skal ha vrikket ankelen.

Hazard fikk ros – nettopp tilbake etter ankelbrudd

For Real Madrid-fansens del var nok tv-bildene særdeles urovekkende.

Eden Hazards var endelig tilbake på banen igjen etter et ankelbrudd, og var tidvis svært livlig underveis i kampen mot Eibar. Samtidig fikk han mye juling av baskerne.

– Det er ikke bra for Real Madrids del. Det kan være at de fikk seg noen småkakk og at de ikke ville ta noen sjanser. Man kan fint bruke is på slikt. Man får håpe for Real Madrids del at Eden Hazard ikke har slått opp skaden sin. De så ganske avslappede ut, der de satt, så det kan hende de har kontroll, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Etter kampen sa trener Zinedine Zidane at Hazard fikk seg en smell.

– Vi visste at han ville gå litt tom for krefter hvis han spilte hele kampen. De ga ham en god dose juling. Det ga oss en støkk, men slik er fotball. I pausen sa han at det var bra han fikk en smell, fordi nå var han ikke lenger redd, sier Zidane på pressekonferansen etter kampen.

TV 2s kommentator Endre Olav Osnes mener Hazard – som har hatt en svært tøff debutsesong i Spania – viste prov på at han kan bli en viktig spiller for Real Madrid i innspurten – hvis han holder seg skadefri.

– Hazard har sett bra ut. Det er gledelig å se hvor dedikert på ball han er. Lagkameratene ser ofte til Hazard, og han har fått en del juling av Eibar-forsvarerne. Men han har vært uredd. Han har vært bevegelig. Under Zinedine Zidane har han vært veldig lojal til systemet, mens han var beveget seg friere i Chelsea. Nå ser det ut til at han har senket skuldrene i Real Madrid, sa Osnes i pausen.

Sergio Ramos har avdramatisert sin skade etter kampslutt.

– Jeg kjente at det gjorde litt vondt. Det var bare slitne muskler og snakk om å forhindre skade. Det er ti finale som venter, og man må være klar for alle sammen, sier Real Madrid-kapteinen.

Eibar yppet seg i andre omgang

Real Madrid-fansen vil nok ikke være helt fornøyd med lagets prestasjon denne søndagen heller – i stor grad på grunn av den svake andreomgangen. De første 45 minuttene var imidlertid av en helt annen skål.

Toni Kroos skrudde inn 1-0 på utsøkt vis allerede etter tre minutter, før Sergio Ramos doblet ledelsen etter en halvtime.

Og like før pause sto det 3-0. Venstreback Marcelo banket ballen i hjørnet fra ti meter etter at Hazard hadde tvunget frem en retur.

Brasilianeren feiret ved å gå ned på kne og løfte en knyttneve i været – noe som nok var en hyllest til «Black Lives Matter»-bevegelsen.

Men etter pause senket vertene seg flere hakk, og lille Eibar skapte flere gode sjanser før de endelig fikk uttelling etter en time.

Et skudd skiftet retning i Pedro Bigas og fintet ut Thibaut Courtois som endte opp med å slippe ballen gjennom beina og i mål.

Flere mål ble det ikke.

Kampen spilt på treningsanlegget

Det foregår for tiden byggearbeid på Estadio Santiago Bernabéu, og dermed ble kampen spilt på Real Madrid stjernenes treningsanlegg, Estadio Alfredo Di Stéfano.

Resten av La Liga-sesongen vil bli spilt på treningsanlegget, så Los Galacticos har ikke annet valg enn å tilpasse seg de mer ydmyke kampfasilitetene.

Alle kampene i Spania foregår uansett for tomme tribuner.

Det skiller to poeng mellom Barcelona og Real Madrid når ti kamper gjenstår.