Den startet som et enkelt og primitivt militærkjøretøy. Nå har den originale Jeepen forlengst blitt ikonisk. Jeep har også lenge vært et eget bilmerke, med en rekke modeller.

I dag er de verdens største SUV-produsent og svært viktig for eierselskapet FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Jeep står for en stor del av overskuddet til konsernet som ble unnfanget da Fiat i praksis tok over skadeskutte Chrysler for en del år tilbake.

I stallen sin har de også merker som blant andre Fiat, Chrysler, Alfa Romeo og Maserati.

Er for lik

Jeep-designet har inspirert en rekke konkurrenter opp gjennom årene og gjør fortsatt det. Noen ganger mer enn Jeep selv setter pris på.

Det har vi et nytt bevis på nå. For en tid tilbake klaget FCA inn den indiske bilprodusenten Mahindra til amerikanske International Trade Commission.

De vil ha stoppet salget av Mahindra-modellen Roxor i USA, begrunnelsen er at utseendet er for likt den originale Jeepen.

En av verdens tøffeste biler blir ny

Bildesign blir ikke mye mer legendarisk enn dette, Jeep startet som et enkelt og primitivt militærkjøretøy.

Etablerte seg i USA

Jeep reagerte ikke bare på helheten i designet, de anførte også at svært mange elementer er så og så identiske. Slik som fronten, plasseringen av lyktene og utformingen av grillen.

Jeep poengterte også at dette vil kunne skade FCA, både goodwill- og forretningsmessig. Dette går på utvanning av merkevare og potensielt tap av salg.

Nå har FCA fått medhold. Dommeren anførte at designet på Mahindra Roxor er så likt Jeep Wrangler, at det er å regne som en kopi. Derfor la retten ned forbud mot at bilen skulle kunne selges i USA.

Dermed er det ingen tvil om at Mahindra har en betydelig utfordring her.

Denne indiske bilen var faktisk ganske vanlig i Norge

Slik ser Jeep Wrangler ut i dag, her er inspirasjonen fra røttene fortsatt tydelige, selv om bilen har vokst seg større og blitt både mer avansert og påkostet.

Skal få nytt design

Selskapet etablerte en egen avdeling i Michigan i USA i 2018. Planen var blant annet å sette sammen Roxor-modellen i USA, basert deler som skulle skipes over fra India. På den måten vil de kunne utnytte det lave kostnadsnivået hjemme i India, samtidig som bilene formelt sett er produsert i USA.

Det hører med til saken at Roxor hadde potensiale til å bli en av de billigste bilene på det amerikanske markedet. Med lengde på bare 3,75 meter er den betydelig mindre enn dagens Jeep Wrangler. Den er også en langt enklere konstruksjon enn Wrangler, som med årene har vokst i størrelse og blitt mer eksklusiv.

I en uttalelse har Mahindra understreket at de er uenig i det retten har kommet frem til. Samtidig skal de være i gang med å gi Roxor et re-design, med elementer som skal skille den mer fra Jeep.

Jo, dette er faktisk en helt ny bil

Se video: Denne kan bli viktig for Jeep i Norge