Southgate forklarer hvorfor Haaland aldri ble engelsk landslagsspiller

Erling Braut Haaland ble født i Leeds og tilbragte sine første leveår i England. Dermed kunne han i prinsippet valgt å spille landslagsfotball for England. Men det toget er nå gått – 19-åringen debuterte for Norge i EM-kvalifiseringen i september i fjor.

Ikke på Southgates radar

Englands landslagssjef Gareth Southgate har derfor fått spørsmål om hvorfor han ikke fanget opp jærbuen før. Overfor Independent medgir Southgate at han ikke hadde den nåværende Borussia Dortmund-stjernen på radaren da Braut Haaland fremdeles var en ukjent guttunge fra Bryne.

MÅ SKRU PÅ RADAREN: Gareth Southgate fanget ikke opp Leeds-fødte Erling Braut Haaland tidlig nok. Foto: Fabrice Coffrini

– Han var ikke på min radar, for da han begynte å spille førstelagsfotball var han allerede mer eller mindre en del av det norske ungdomslandslaget.

– Vi rekrutterer tidlig, men vi ville ikke ha fulgt ham da han fortsatt var i Yorkshire, det er helt sikkert, sier Southgate.

Southgate innrømmer at det engelske landslaget følger ekstra nøye med på spillere med flere nasjonaliteter, men forteller at man anså slaget om Erling Braut Haaland for å være tapt for lenge siden.

– Vi prøver alltid å følge med på slike saker, men ved dette tilfellet var han tidlig mer eller mindre bundet til Norge, og jeg tror også at slike spillere som ham er ganske sikre på hvor de ønsker å spille.

– Han føler tilhørighet med landet han spiller for nå, og det må man ha respekt for.

TV 2 forhørte seg for øvrig med Haaland om muligheten for å representere det engelske landslaget da spissjuvelen deltok på sin første samling med det norske A-landslaget i fjor høst.



– Det har ikke vært noe særlig tema, det.



– Du føler deg utelukkende norsk?



– Jeg er veldig norsk. Jeg har litt britisk i meg, men jeg er norsk, stadfestet spilleren selv den gang.

Flere spillere har byttet

I fjor ble det stor ståhei da Declan Rice valgte å bytte landslag fra Irland til England. West Ham-spilleren kunne bytte ettersom han bare hadde spilt privatlandskamper for irene.

21-åringen er født og oppvokst i England, men har irske besteforeldre og har mange landskamper for forskjellige irske ungdomslandslag, i tillegg til tre A-landskamper i den grønne drakten.

Tidligere har en spiller som Wilfried Zaha byttet til Elfenbenskysten etter å ha gått lei av å vente på sin sjanse på a-landslaget. Sjansen for å miste spillere til andre nasjoner er blitt større og større de siste årene, forteller Southgate.

– Det er 100 prosent en større utfordring. Ikke i den forstand at vi må se lengre frem i tid, men jeg tror at mer enn 70 prosent av våre spillere på ungdomslag kan spille for mer enn én nasjon.