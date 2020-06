80-åring døde etter svømmetur

Hendelsen skjedde på Hamnøya i Vevelstad, søndag formiddag.

Mannen hadde lagt på svøm for å hente sin egen båt som var på rek. Kona så fra land at han fikk problemer med å holde hodet over vannet.

– Kona fikk han opp på land og sammen med helsepersonell som tilfeldigvis var på stedet ble det satt i gang hjerte- og lungeredning, sier operasjonsleder Odd Ivar Pettersen i Nordland politidistrikt.

Men livet sto ikke til å redde, og klokken 13.10 ble mannen erklært død, opplyser politiet i en pressemelding.

Politiet opplyser at det er ingenting som tyder på at dette dreier seg om noe annet enn en ulykke eller sykdom.