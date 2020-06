Luksusfellen-Hallgeir refser bankene: – Kaken som skulle til forbrukerne, har de heller tatt selv

– Nå må du være bevisst. Krev å få satt ned renta, eller bytt bank, sier siviløkonomen, blant annet kjent fra TV3-programmet Luksusfellen.

Da styringsrenta sank til null i mai, anslo sentralbanksjefen at forbrukere ville få en boligrente på rundt 1,75 prosent i snitt i løpet av de neste to årene, med et skarpt fall i boliglånsrenta allerede i år.

Refser bankene

På det nivået er de færreste bankene så langt.

Kvadsheim tror heller ikke det er så mange flere rentekutt å vente fra bankene med det første.

– Jeg er redd for at en del banker ikke vil sette ned boliglånsrenten ytterligere, sier økonomen.

Han viser til at Norges Bank nå har senket styringsrenten med 1,5 prosentpoeng.

– Det har ikke bankene gjort. En del av den kaken som Norges Bank skulle gi til forbrukerne, har de heller tatt selv. Jeg er ikke sikker på om de vil gi deg den heller, om du ikke krever den, sier Kvadsheim.

– Ligger godt over

Blant de over 100 norske bankene i Finansportalen er det kun fem banker som tilbyr boliglån til denne renten eller lavere, skriver NTB.

– Selv med meget god sikkerhet er det bare en knapp håndfull boliglån fra bankene som er priset under 1,75 prosent. De aller fleste ligger godt over dette nivået, sier fagansvarlig Elisabeth Realfsen i Finansportalen til NTB.

Finansportalen er en tjeneste fra Forbrukerrådet som viser bankenes listepriser blant annet for boliglån. Der kan du følge med på hva bankene gjør med prisene sine og sammenligne din rente med hva andre banker tilbyr.

FØLGER BANKENE TETT; Daglig leder for finansportalen.no, Elisabeth Realfsen Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

– Bankene må skjerpe seg

En rekke stortingspolitikere mener derimot bankene nå må ta grep.

– Dette er rett og slett veldig dårlig dugnadsånd og bankene må skjerpe seg, sier SV-leder Audun Lysbakken til TV 2.

Han mener Norges Banks rentekutt må ses på som et krisetiltak som var ment for å komme vanlig folk til gode.

– Krisetiltakene i Norge, også rentekuttene er for forbrukere og bedrifter, ikke for bankaksjonærer, sier SV-lederen.

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Jon Georg Dale, forventer også mer av bankene.

– Jeg mener bankene nå må skjønne den situasjonen veldig mange kunder er i, med trangere økonomiske tider, og sette ned renta så fort som mulig, sier Dale til TV 2.

UTFORDRER BANKENE: SV-leder Audun Lysbakken mener bankene som ikke setter ned boliglånsrenta, sluntrer unna i dugnaden. Foto: NTB Scanpix

– Følger markedet

Finans Norge som er Bankenes interesseorganisasjon minner om at det er langt mer enn styringsrenta som avgjør hva slags rente forbrukeren får.

– Bankene justere rentebetingelse etter hvordan utviklingen i innskudd- og innlånsmarkedet er og etter hvordan konkurransesituasjonene er i markedet.

Også han oppfordrer forbrukerne til å utfordre bankene slik at det blir mer konkurranse, og avviser at bankene sitter igjen med store marginer.

– Bankene setter utlånsrentene sine med bakgrunn i hvordan de låner inn pengene, enten det er innskudd fra publikum, eller så er det i det profesjonelle lånemarkedet. Målt mot innskuddsrentene så har bankene satt ned utlånsrentene sine kraftig uten at innskuddsrentene er rørt, i hvert fall i mars og april. Det betyr at bankene nå har betydelig lavere margin enn før koronakrisen, sier Stavi.