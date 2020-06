Solskjær: – Han har bevist at han vil bli vår førstekeeper

Se Manchester United borte mot Tottenham fredag klokken 21.15 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo.

Dean Henderson har storspilt denne sesongen for overraskelseslaget Sheffield United på utlån fra Manchester United.

Og Ole Gunnar Solskjær følger med. Kristiansunderen er overbevist om at Henderson vil bli førstekeeper for både Manchester United og England etter hvert.

Mener han vil bli landslagskeeper

– Denne sesongen har vært en flott erfaring for ham, og han har gjort seg selv en del tjenester gjennom prestasjonene sine. Han har bevist at han vil bli England- og Manchester Uniteds nummer én ved et tidspunkt, sier Solskjær til Sky Sports.

Faktisk har Solskjær mulighet til å kalle unggutten hjem allerede 1. juli når den opprinnelige låneavtalen med Sheffield United løper ut. Det blir neppe aktuelt, til tross for at laget fra stålbyen er en direkte rival i jakten på Champions League-spill.

Men hvor 23-åringen spiller neste sesong er et helt annet spørsmål, og virker i øyeblikket helt åpent.

– Dean har gjort gode valg de siste årene og hatt en fantastisk utvikling. Vi har ennå ikke bestemt oss for hvor han kommer til å spille neste sesong.

Vil utkonkurrere de Gea

Selv har Henderson gjort det klart at han ønsker å bli en Manchester United-legende.

– Den store drømmen er å spille for Manchester United en gang. Jeg har alltid hatt den drømmen. Frem til det skjer, er ikke drømmen oppfylt. Selv om jeg spiller for dem én gang, så betyr ikke det at jeg har oppnådd drømmen. Jeg må spille 500 ganger for dem, sa Henderson tilbake i februar.

Og Sander Berges lagkamerat virker ikke videre bekymret over at Manchester United for øyeblikket har en førstekeeper ved navn David de Gea.

– Til sommeren vil jeg kjempe om å bli førstevalget. Det er det jeg vil gjøre, og forhåpentligvis klarer jeg det, sier Henderson, som har mer å by på.

– Det er rom for forbedring. Du har fremdeles ikke sett det beste av meg.