Spania åpner grensene, men ekspert advarer nordmenn

Den 21. juni åpner Spania grensene for soltørste nordmenn, men Eli Orre velger å la ferieboligen stå urørt denne sommeren og prioriterer Norgesferie. – Lurt, mener ekspert som på det sterkeste fraråder reise til Spania denne sommeren,

Det blir norgesferie for Eli Orre denne sommeren. Leiligheten på den spanske kysten blir tidligst tatt i bruk til høsten. Hun har bestemt seg for å støtte den norske turistnæringen denne sommeren.

– Planen var å reise ned til Spania i juli, men vi velger å ikke reise, vi planlegger derimot en tur til høsten, forteller Eli Orre.

Nå gjør hun, som svært mange andre nordmenn, seg klar til å feriere i eget hjemland.

Tror det er trygt

Eli Orre og samboeren har leilighet i Albir. 21 juni åpner Spania grensene, da kan nordmenn igjen reise ned å nyte sol og mat i ferieland nummer én for mange nordmenn.

– Mener du det er trygt å reise til Spania?

– Ja, jeg tror det er trygt, spesielt på kysten hvor det ikke har vært påvist mye korona og det har vært praktisert spesielt strenge regler der nede, sier Orre.

Vi har lyst å være i Norge i år og er ikke skeptisk til Spania. Venninnen som bor fast i Spania med familien mener det er blitt mye bedre og at det er trygt.

– Jeg tror ikke mange nordmenn vet hvor strengt og ille det var i Spania tidligere i vår. Jeg tenker det er bra for Spania at landet åpner opp igjen, sier hun og forteller at det var verst i de store byene.

Skeptisk ekspert fraråder reise

– Jeg vil ikke anbefale at folk reiser til Spania nå. Det norske samfunnet har ofret mye, mange er permitterte og noen har mistet jobben. Nå viser det seg at det er små utbrudd i verden igjen, blant annet i Beijing. Vi bør definitivt bli i Norge denne sommeren, sier professor Rebecca Jane Cox Brokstad ved Universitetet i Bergen.

Lederen av Influensasenteret i Bergen mener at det er grunn til å holde igjen denne sommeren.

– Jeg tror Spania vil slite med å ha kontroll og jeg tror de fortsatt har et relativt høyt antall smittede. Hvis folk kommer inn til Spania fra andre land og det heller ikke er karantene når man ankommer Spania, så synes jeg det er uklokt å dra dit, sier Cox Brokstad til TV 2.

Hun mener det er viktig at Spania fortsetter å holde kontroll over smitten.

– Men er ikke karantene når en kommer hjem til Norge fra Spania greit nok dersom nordmenn drar dit?

– Det er godt nok å sitte i karantene, men er man smittet når man kommer tilbake, så begynner man igjen å belaste det norske samfunnet og helsevesenet, advarer Cox Brokstad.

FRISTENDE: Nordmenn ønskes velkommen til Mallorca og Spania igjen, men mange er forsatt skeptiske. Foto: ALEXTIHONOV.COM

Spania ikke friskmeldt

Over 27.000 har dødd som følge av Covid-19 i Spania, opplyser FHI.

– Situasjonen i Spania er i ferd med å stabilisere seg, men det er fire regioner i Spania som har økende smitte, sier Frode Forland, fagdirektør i FHI til TV 2.

Situasjonen langs kysten i syd-Spania er stabil, men ikke betydelig nedgående i de områdene hvor mange nordmenn har leiligheter, ifølge FHI.

Mallorca og øyene i Middelhavet har derimot en svært positiv utvikling, opplyser Forland.

Jobber med å rigge flyruter

– Det er gode nyheter med reiserådene/-restriksjonene, og spennende at verden åpnes mer opp. Etterspørselen etter flyreiser er fortsatt meget lav, og er først og fremst preget av myndighetenes reiseråd og restriksjoner, sier pressesjef John Eckhoff i SAS til TV 2.

– Hvordan blir flytilbudet til SAS?

– Nye reiseråd/lettelser i restriksjoner fra myndighetene kan føre til økt etterspørsel, og det er naturlig å vurdere om det er kommersielt grunnlag for nye destinasjoner eller økt frekvens, sier Eckhoff.

Han forteller at SAS følger markedet kontinuerlig og jobber videre med trafikkprogrammet, men kan i dag ikke konkretisere ytterligere hva man gjør i forhold til Spania.

Også Norwegian jobber på spreng i kulissene med å rigge flyruter til Spania.

– Vi jobber nå med å få på plass de siste detaljene i flyprogrammet for juli og august. Vi ser fram til å lansere et oppdatert sommerprogram førstkommende onsdag og kan allerede nå røpe at vi kommer tilbake med flere populære reisemål i Europa, forteller kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.