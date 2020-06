Slik går det med koronaen i de hardest rammede landene nå

Siden koronaviruset spredte seg over hele verden, har situasjonen blitt håndtert på forskjellige måter. Slik er situasjonen i noen av landene som ble hardest rammet, i dag.

Koronaviruset kan se ut til å være på hell flere steder i verden. I Norge må det likevel forberedes til en ny smittebølge, skriver FHI i sin siste risikorapport.

I Norge er det nå registrert 16 personer innlagt med covid-19. Det er det laveste tallet på over tre måneder.

I nabolandene våre har smittetallene dalt den siste tiden. Søndag er det ikke meldt inn noen nye dødsfall knyttet til korona i Sverige. I Danmark er det heller ikke registrert noen nye koronadødsfall det siste døgnet.

Beijing i ny lockdown

Etter utbruddet oppstod i Wuhan i Kina, har Kina vært hardt rammet av pandemien. Den siste tiden har imidlertid landet fått mer kontroll på smitten. Likevel har et nytt utbrudd i Beijing, ført til en ny lockdown i deler av byen.

Etter at utbruddet oppstod på et marked i Beijing denne helgen, besluttet myndighetene å stenge ned deler av byen, sentrert rundt markedet. Søndag stod hundrevis av politi og vektere vakt rundt den stengte kjøttavdelingen på markedet.

I gatene rundt markedet var beboerne innelåst. I tillegg var alle restaurantene stengt, samt ni skoler og barnehager. Noen mennesker hadde satt opp stiger ved porten for å sende over mat og andre forsyninger til slekt og venner.

Kinesiske myndigheter har startet omfattende testing, da det ble meldt inn 57 nye tilfeller, noe som er det høyeste tallet siden april.

Ifølge helsemyndighetene er 36 av siste registrerte smittede, smittet på markedet.

Den siste tiden har de kinesiske myndighetene i stor grad fått kontroll på viruset, det ved hjelp av strenge nedstengelser og andre restriksjoner, som den siste tiden har blitt lettet på.

Listet som nummer to

Ifølge al Jazeera er Brasil nå listet som nummer to i verden med flest koronadødsfall, 42.802. Øverste ligger USA med nærmere 120.000 dødsfall, mens Russland ligger som nummer tre med nærmere 7.000.

Måten president Jair Bolsonaro har håndtert koronasituasjonen har splittet det brasilianske folk. Lørdag gravde flere aktivister 100 graver til minne om de over 40.000 menneskene som har dødd av viruset, på den populære stranden Copacabana i Rio de Janeiro.

– Presidenten har enda ikke innsett at dette er en av de mest dramatiske krisene i Brasils historie, sa en av de ansvarlige Antonio Carlos Costa til Reuters.

Laveste dødstall i New York

USA er det landet i verden som er hardest rammet av viruset. Søndag kveld opplyste guvernør i New York Andrew Cuomo om at staten hadde registrert 23 nye dødsfall knyttet til viruset. Ifølge guvernøren skal det være det laveste tallet siden utbruddet startet.

Den siste tiden har det oppstått store demonstrasjoner mot rasisme og politivold over hele landet. Ifølge The Guardian frykter flere eksperter at demonstrasjonene og en fremtidig gjenåpning av samfunnet vil resultere i en ny smittebølge.

Den amerikanske folkehelseeksperten Dr. Anothony Fauci mener derimot at landet kan slippe å møte smittebølge nummer to, så lenge man angriper den riktig.

Til CNN sa han at selv om antall smittede kan øke, trenger det ikke nødvendigvis bety at en ny bølge er på vei. Han sier når man ser en økning i antall sykehusinnleggelser, er det en situasjon man må følge nøye med på.

– Det er ikke uunngåelig at vi vil få en bølge nummer to til høsten, sa han, og oppfordret folk til å opprettholde sosial distanse, og fortsette å bære masker i offentligheten.

Varsler endring i sosial distanse

Storbritannia har hatt en jevn nedgang i antall smittede og døde av korona. På bakgrunn av dette har statsminister Boris Johnson ønsket en ny gjennomgang av regel om sosial avstand, som er på to meter.

Til BBC sa kansler Rishi Sunak at regjeringen vil se se på tiltaket på ny, ettersom det har store innvirkninger på lønnsomheten til forskjellige virksomheter.

– Ettersom vi får koronatallene ned er sjansen for å være nær noen med smitte mye lavere, sa Johnson.

Trolig vil gjennomgangen skje innen 4. juli, da puber og restauranter kan åpne opp i England.

Søndag er det registrert 36 nye dødsfall knyttet til viruset. Tallet som rapporteres inn i helgene er imidlertid gjerne lavere enn i ukedagene, på grunn av etterslep i rapporteringen. Totalt har 41.689 dødd i Storbritannia.

Stabilt smittetall

De siste dagene har det ikke vært rapportert om nye koronadødsfall i Spania. De registrerte smittetallene har vært stabile, lørdag var det rapportert inn 155 nye smittetilfeller.

Likevel har de stabile tallene sådd tvil om utviklingen i landet. I nasjonalforsamlingen har statsministeren, Pedro Sanchéz, informert om at det ikke har vært noen nye dødsfall de siste dagene. Det har ført til kritikk fra høyrepartiene, som mener myndighetene skjuler de reelle tallene.

21. juni åpner Spania grensene for Schengen-land, inkludert Norge.

Kritiserer håndteringen

Med over 230.000 smittede og nærmere 35.000 døde som følge av korona, er Italia et av de hardest rammede landene i verden. Før helgen ble det meldt inn 56 nye dødsfall. Likevel synker tallene i landet.

Fredag ble statsminister Guiseppe Conte avhørt av påtalemyndighetene, etter å ha mottatt klager fra pårørende som mistet noen til viruset.

De pårørende hevder at enkelte utbruddssteder burde vært isolert mye tidligere, og kritiserer myndighetenes håndtering av situasjonen.