Mann (26) ble akutt syk – gikk opp 100 kilo i korona-lockdown

Siden den kinesiske byen Wuhan stengte fullstendig ned i januar, har den 26 år gamle mannen tilnærmet vært låst inne i sin egen leilighet.

Innbyggerne levde under svært strenge restriksjoner, med minimale muligheter til å forlate egne leiligheter.

Det skriver Daily Mail.

Sov ikke på 48 timer

Da Wuhan begynte å få kontroll på viruset i april, ble flere av de strengeste tiltakene opphevet. Men på grunn av vektøkningen slet 26-åringen med å bevege seg – og han fortsatte å holde seg innendørs.

Det førte til at mannen, som allerede slet med overvekt, gikk opp over 100 kilo.

31. mai ringte 26-åringen desperat til sykehuset. Da hadde han ikke sovet på 48 timer.

Li Shen, lege ved Shongnan Hospital of Wuhan University, sier at 26-åringens tilstand var så dårlig at han knapt klarte å snakke da medisinsk personell ankom leiligheten hans dagen etter.

Kjempet for livet

Da veide mannen 279 kilo.

Han ble umiddelbart fraktet til intensivavdelingen ved sykehuset. Der måtte totalt ti personer bistå i å løfte mannen over i en sykehusseng.

I ni dager kjempet han for livet etter å ha blitt diagnostisert med hjerte- og lungesvikt. Tilstanden til mannen er nå stabil, og ifølge Daily Mail er planen at han skal gjennom en slankeoperasjon. Før det må han imidlertid gå ned 25 kilo.

Ifølge legene har mannen slitt med overvekt store deler av livet sitt, til tross for at han ved flere anledninger har forsøkt å gå ned i vekt.