Her blir Liverpool-unggutten liggende bevisstløs

Se situasjonen i Sportsnyhetene øverst.

Et drøyt kvarter ut i kampen tråkket Taiwo Awoniyi (22) til i en hodeduell. Nigerianeren skallet hodet med en Augsburg-spiller og gikk hodestups i gresset, tilsynelatende bevisstløs.

Awoniyi ble liggende livløs med ansiktet ned i gresset før han fikk medisinsk hjelp. Den Liverpool-utleide angriperen ble til slutt båret av banen med støttekrage rundt nakken.

Ifølge Bild skal Mainz-spilleren ha fått behandling i ambulansen og blitt kjørt rett på sykehuset. De opplyser at spilleren er ved bevissthet.

Nigerianeren har vært i Liverpool siden 2015, men har i tur og orden blitt utlånt til FSV Frankfurt, NEC Nijmegen, Royal Excel Mouscron og Gent, før han denne sesongen har spilt i Bundesliga for Mainz.

Og her har han blomstret den siste tiden. Mainz-direktør Rouven Schröder bekreftet nylig at klubben er i samtaler med Liverpool om en permanent overgang for 22-åringen.

Awoniyi skal i utgangspunktet returnere til Liverpool 30. juni, men Schröder ønsker å beholde angriperen.

– Jeg er veldig, veldig positiv til ham. Taiwo skuffer aldri. Han holder alltid hodet hevet, og har en unik vilje til å forbedre seg. Han er en skikkelig lagspiller, sier Schröder til Bild.

– Vi er i samtaler med Liverpool, og alt er åpent. Vi venter på å gjøre ferdig de siste kampene, og så får vi se hva som skjer.

Men Awoniyi selv har ikke gitt opp håpet om å slå gjennom i Liverpool. Overfor nettstedet Tribalfootball fortalte nigerianeren nylig at han er i jevnlig kontakt med klubben, og at han ønsker å vise hva som bor i ham. Problemet er bare at 22-åringen enn så lenge ikke har fått arbeidstillatelse i England.