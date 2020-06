Ungt stortalent skal bidra til milliongevinst for norsk stjerne

Siden januar i år har verdens beste Counter Strike-lag kjempet seg gjennom både gruppespill og kvalifiseringer i et av årets største turneringer, BLAST Premier.

Nå gjenstår tolv lag, åtte i Europa og fire i Nord-Amerika. Fra 15. til 21. juni skal disse konkurrere i den siste etappen av BLAST Premier vår-sesongen.

Det står om heder og ære, men også over 7 millioner kroner fordelt på de to turneringene.

Se BLAST Premier vårfinaler på TV 2 Sumo

Norske Håvard Nygaard og laget hans FaZe Clan er et av de kvalifiserte lagene og har vist god form i de innledende rundene mot sluttspillet.

Laget spilte nylig semifinale i en annen storturnering, DreamHack Masters, men tapte mot det tyske laget BIG. Etter kampen fortalte Nygaard til TV 2 at han var skuffet over tapet, men peker på endringer i lagoppstilling som et området FaZe Clan jobber med for tiden.

- Ting gikk ikke veien her, men vi er fornøyde med resultatet med tanke på hvor mye vi har fått spilt med vår nye spiller Bymas. Fremtiden ser lovende ut og vi kommer sterkere tilbake, sa han.

Ny unggutt på laget

FaZe Clan har lenge bestått av godt etablerte stjernespillere. I September 2019 valgte laget å signere en ukjent ung stjerne, 19-år gamle Helvijs "Broky" Saukants.

16 år gamle Aurimas "Bymas" Pipiras. Foto: HLTV.

Han har siden den tid blitt fast inventar på laget og oppnådd gode resultater.

Da den svenske veteranen Olof Kajbjer Gustafsson nylig valgte å ta en pause fra proffkarrieren, var det mange som forventet at FaZe Clan skulle se etter godt etablerte stjerner fra andre lag.



Istedet valgte laget å satse på enda en unggutt i den litauiske 16-åringen Aurimas "Bymas" Pipiras. Håvard Nygaard forteller at laget ønsket seg en ung spiller som er sulten på å vinne.



- Vi ville ha inn ungt blod som vil vinne litt mer. Det vinnerinnstinktet går litt vekk for de som har spilt i mange mange år, så vi ville rett og slett ha litt friskt blod, sier han til TV 2.

Imponert

Pipiras har allerede fått noen offisielle kamper med laget og viser så langt imponerende tendenser. På spørsmål om det nye tilskuddet glir godt inn i gruppen er Nygaard sikker i sin sak.

- Han passer veldig godt inn, han klager ikke og gjør alt det vi vil at han skal gjøre. Han er veldig flink til å holde posisjoner alene og spiller slik vi trenger at han gjør, forteller han.



Mandag 15. juni spiller FaZe Clan mot finske ENCE, kampen ser du på TV 2 Zebra eller gratis på TV 2 Sumo kl. 19.30.