Rørt etter Diego Costas hjertevarme feiring: – Du er fantastisk

Athletic Bilbao - Atlético Madrid 1-1

Fem minutter før pause utlignet Diego Costa til 1-1 mot Athletic. Scoringen dediserte 31-åringen til 25 år gamle Virginia Torrecilla ved å holde opp en drakt med navnet hennes bakpå.

Spanske Virginia Torrecilla spiller for kvinnelaget til Atlético Madrid.

Grunnen til at Costa valgte å holde opp drakten hennes var fordi Torrecilla for drøye fire uker siden gikk gjennom en operasjon for å fjerne en hjernesvulst.

Atlético Madrid kunne opplyse på sine nettsider at operasjonen var vellykket.

– Jeg har det veldig bra og er veldig glad for hvordan operasjonen har gått. Jeg tror det er viktig å være mentalt sterk, for det er en hard virkelighet. Det er viktig å vite at hvem som helst kan komme seg ut av noe, uansett hvor vanskelig det er, sier hun i en uttalelse på klubbens nettsider.

– Utfordringer må alltid møtes med optimisme. Nå er det på tide å fortsette det harde arbeidet mot rehabilitering. Jeg begynner i morgen og gleder meg, legger hun til.

Torrecilla la ut et bilde på sin Twitter-profil etter den varme gesten, hvor hun skrev følgende:

– Jeg er målløs. Du er fantastisk.

Hjernesvulsten ble oppdaget 14. mai etter at den spanske landslagsspilleren hadde slitt med hodepine og ryggsmerter. Åtte dager senere la hun seg på operasjonsbordet.

Iker Munian scoret først for Athletic, før Diego Costa endte måltørken – som 31-åringen har hatt siden oktober. Kampen endte dermed 1-1.

Atlético Madrid ligger på 6. plass i ligaen, mens Athletic befinner seg på 10. plass.

