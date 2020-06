Stjerneduoen har endelig fått realisert drømmen

Store øyne, høye skuldre og brede smil. Mens sandvolleyballstjernen Anders Mol (22) går gjennom programmet for dagen, følger barna godt med - selv om kroppen sitrer av spenning.

Det er svært få forunt å få møte sine største helter. Gjengen som er samlet i vestlandsbygden Strandvik skal få trene med dem, lære av dem og prate med dem i to dager.

– Jeg fikk nesten ikke sove før jeg dro hit. Men det er fint å ha en mulighet som dette, å få spille med dem. De er jo idolene mine, sier Jonas Tangerås (12).

– Kjempestolt

STORT MØTE: Jonas Tangerås var nervøs før møtet mine største idoler. Foto: Elias Engevik

Han er en av rundt femti barn og ungdommer som deltar på den første av fire sandvolleyballskoler i regi av verdensenerne Anders Mol og Christian Sørum (24).

I sommer reiser de landet rundt for å misjonere idretten de elsker.

– Det er fint å kunne gi noe tilbake, og noe sånt hadde betydd utrolig mye for oss da vi var små. Å se så mange, ivrige barn og ungdommer er kjempestas, sier Sørum.

Da hele verden erklærte unntakstilstand, ble sandvolleyballsesongen raskt kansellert. Og plutselig var sommeren, som med OL og flere store turneringer skulle være karrierens foreløpige høydepunkt, et stort hull i kalenderen.

Det måtte fylles - og verdensenerne visste umiddelbart med hva. Endelig hadde de tid til å arrangere sandvolleyballskoler for barn, noe de har drømt om lenge.

– Jeg er kjempestolt av guttene som tok initiativet til dette. De har alltid hatt lyst, og fikk en unik mulighet nå. At idrettsutøvere på dette nivået tar seg tid til barn og unge er helt fantastisk, sier trener Kåre Mol, som også er far til Anders.

Stresset trener

Sandvolleyballskolene er lagt opp etter lagets egen treningsplan. Mol og Sørum trener selv før barna møter opp, og tar kanskje også en økt på kvelden.

BEST I VERDEN: Anders Mol (til. v) og Christian Sørum topper verdensrankingen i sandvolleyball suverent. Foto: Elias Engevik

For selv om hele sesongen er avlyst, har verdensenerne mål om å holde seg på toppen av verdensrankingen når de omsider får spille kamper igjen. For OL skal jo fortsatt arrangeres.

– Heldigvis kan vi begynne å trene sammen igjen nå, men vi trenger jo å spille turneringer og kamper. Det er der vi har tatt steg og blitt bedre, så det blir spennende å se hvor vi står neste år, sier Sørum.

Treneren er bekymret.

– Jeg er veldig stresset for det der, at vi ikke får spilt kamper og konkurrert, at vi ikke aner hvor vi står. Så jeg er nervøs. Men jeg hadde også vært nervøs om vi hadde vært i kanonform nå og vunnet turneringer, for da hadde jeg vært redd for at vi var for tidlig i form. Så det er litt av min jobb å bekymre meg, sier Kåre Mol.

Etterlengtet ro

Han har forandret treningsopplegget til spillerne etter at alt ble avlyst, og de bruker nå mer tid på å terpe detaljer, som serven, og å bli mer robuste.

MANGE TRIKS Å LÆRE BORT: Kåre Mol (lys caps i midten) har gjort sønnen Anders (mørk caps) til verdens beste sandvolleyballspiller. Sammen har de mye å lære bort til ivrige barn. Foto: Elias Engevik

Troen er sterk på at de skal komme styrket ut av avbrekket.

– Da vi kom sammen igjen, merket av samarbeidet fortsatt satt. Jeg synes faktisk vi er blitt bedre på noe også, for Anders har servet veldig mye bedre de siste ukene. Så det har noen positive sider også, sier Sørum.

Makkeren tror at en lang pause også vil gjøre godt for hodet.

– Det vi gjør i sommer kan gjøre at vi kan spille i noen år ekstra. Nå får vi en pause fra hele greien. Noen ganger kan det være trykkende å ha press på seg, men nå har vi fått pusten tilbake igjen og mer overskudd til å trykke til i 2021, sier Anders Mol.

– Anders sa til meg at det var litt deilig ikke å være i boblen, der alt handler om deres prestasjoner. Jeg kaller det «egoboblen». Derfor er det fint å kunne jobbe litt med barn og unge nå, sier pappa Mol.